Fed官員：經濟停滯不前、失業率將飆升至10%

聯準會波士頓分行總裁羅森格倫 (Eric Rosengren) 週三 (1 日) 表示，美國政府為了遏制疫情而實施的社交距離政策，已經使經濟停滯不前，未來幾個月失業率將飆升至 10% 以上。

他表示：「今日我們正目睹大流行病對公共衛生的嚴重影響，同時保持社交距離 (social distancing) 也使我們強勁的經濟停滯不前，破壞無數人生計，失業率將急遽上升」

羅森格倫指出，Fed 雖然迅速採取行動將利率降息至接近零，並推出多項流動性操作，以維持市場穩定性；然而國會除了簽署 2 兆美元的紓困法案 (CARES Act) 外，還需要做更多努力，他建議國會可以從試圖降低部分成本開始。

他聲稱，未來的紓困法案必須直接向各州提供援助，而小型企業也需要更多幫助，羅森格倫表示，Fed 針對小型企業的貸款計劃可能還需要一到兩週的時間。

不過他再次強調，即便在國會和央行的救助下，疫情仍將重傷經濟，特別是就業市場。羅森格倫預計，失業率將上升至 10% 以上，直到政府控制疫情讓人民回到工作崗位上。

羅森格倫認為，防疫措施也徹底扭曲支持經濟的信貸和流動性，更添加了美國爆發全面金融危機的風險。

同時他指出，人們持續在家上班，抑制商業房地產價格，辦公場所需求低迷，銀行將看到更多的商業房地產借款人拖欠付款，家庭與企業負債違約率也將攀升。

他警告債務過剩將讓美國經濟陷入更深的衰退，且延遲經濟復甦時間。