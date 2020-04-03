Fed 官員預測：美失業率將飆20% 沙俄減產是可喜進展

美國達拉斯聯邦儲備銀行 (Federal Reserve Bank of Dallas) 行長 Robert Kaplan 週四 (2 日) 預測，美國第二季 GDP 將嚴重萎縮，失業率將飆至 20%，預計沙俄減產將有助於穩定市場。

川普週四宣布與沙俄兩國達成減產協議，計畫削減 1000 萬桶石油產量，對此 Kaplan 認為，這是一個可喜的進展，對穩定市場有所幫助，但原油供應過剩仍是大問題，隨著企業支出大幅下降，能源行業可能面臨整合和重組。

Kaplan 表示：「希望供需能夠達到平衡，但我們距離這一目標還有很長的路要走。」

Kaplan 預計第二季 GDP 將出現「嚴重收縮」，並延續到第三季，接著才會開始復甦，但問題是不清楚反彈力道到底有多大?

Kaplan 表示：「美國的失業率可能會從 2 月份的 3.5% 躍升至 20% 頂峰，年底前應該會降至 8% 左右，還需要一段時間才能實現這一目標。」

Kaplan 稱：「我們需要一段時間來解決這個問題，消費者將會更加謹慎。現在的問題是，一旦我們渡過難關，進入第四季，消費者回歸力量會有多大？這對經濟來說是一個巨大的挑戰與問號。」

Kaplan 研判上周國會通过 2.2 兆美元刺激法案至關重要，但呼籲必須採取更多財政措施來應對經濟問題。