連2週觸新高 美國上週初領失業金人數暴增665萬人

隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情範圍擴大，越來越多美國商店、飯店被迫停止營業，繼兩週前飆破 300 萬人後，美國上週初領失業金人數再飆增一倍以上，達到 665 萬人，連續兩週創下歷史新高。

美國勞工部週四 (2 日) 公布最新數據，截至 3 月 28 日當週，美國有高達 665 萬人提出失業申請，大大超出市場預期，前值則微調至 331 萬人。

(圖：Zerohedge)

未來幾週失業人數可能居高不下的原因有幾個，首先，由於申請數量暴增，許多州的失業申請案例還無法完整統計，此外，上週通過刺激方案中的「疫情大流行失業補助」規定，自由工作者和自僱人士將被涵蓋在請領補助範圍內。

紐約牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 美國首席經濟學家 Gregory Daco 表示，美國勞動力市場正處於「自由落體」(free-fall) 狀態，他認為在封鎖前景以及各州還無法完整處理失業申請的狀態下，最糟糕的情況即將到來。

KPMG 事務所首席經濟學家 Constance Hunter 稱勞動力市場的下滑幅度前所未有，她認為未來幾週內還會增加數百萬的申請要求，預計美國最終將損失 2000 萬個工作職位。

美國主要洲別失業人數統計：(未經調整)