英特爾Q2危險！歐美失業人數竄升 恐不願掏腰包買PC

Northland 證券分析師週二表示，因 PC 廠在日益嚴重的經濟衰退中掙扎，英特爾 (INTC-US) 恐經歷艱困的一年。

分析師 Gus Richard 在研究報告中重申英特爾股票「符合市場表現」的評級，但將目標價自 70 美元調降至 60 美元。

Richard 認為，英特爾第一季可能表現強勁，儘管筆電製造量可能下降 30% 至 40%，但製造商因擔心供應中斷而建置微處理器庫存。他指出 2019 年 x86 處理器短缺且需求持續超過供應。

他也認為資料中心需求仍強勁，因此第一季應可達到或超越營收 190 億美元、EPS 1.30 美元的預期共識。

然而，6 月止的第二季才令他擔心，因為美國和歐洲失業率上升，將抵銷筆電近期因勞工居家辦公和學生遠距上課而需求上升的力道。

「此外，對於可以負擔得起新筆電的消費者來說，這並非必需品，而對於失業者來說，食物、房租和公用事業費用則是優先考慮的支出。」

他估計英特爾第二季營收可能下滑到低至 168 億美元的水準，比市場共識預期還要低 10 億美元。他認為英特爾可能會取消財測或者改為估計範圍更廣泛的財測。

Richard 對下半年並不樂觀，因為英特爾的市佔率持續被 AMD (AMD-US) 搶攻，還面臨產能過剩以及終端市場需求疲弱。他估計 PC 單位銷量全年將下降 5%-10%，AMD 大約每季搶走 1 個百分點的市佔率。「我們也預期，PC 單位銷量下降會製造出過剩的產能，壓迫英特爾的利潤。」

Richard 指出，英特爾的資產負債表較疲弱，僅有 130 億美元現金和短期證券，但卻因收購 Altera 和 Mobileye 而累積 290 億美元的債務，並為公司派發股息 (2.5% 收益率) 和執行庫藏股而融資。「雖然在免費借錢的時候借一些很不錯，但如果利率上升，這就會是個負擔。」

英特爾週二股價下跌 2.47%，收 54.12 美元。