Fed卡什卡利：政府應不分對象 盡可能援助中小企業

國會上週通過 2 兆美元的經濟救助計畫，明尼亞波利斯 Fed 分行總裁卡什卡利 (Neel Kashkari) 週四 (2 日) 呼籲，決策者在決定經濟援助計畫的對象時，應降低篩選條件。

曾經幫助美國走出金融危機的卡什卡利週四表示，美國政府實施的社交疏離政策，導致上百萬人失業，他幾乎可以肯定美國經濟正陷入衰退，政府應該盡可能的幫助中小企業。

2008 年金融海嘯爆發，美國政府為協助銀行業度過次貸風暴以及隨之而來的金融危機，推出總值 4000 億美元的「問題資產紓困計畫」 (TARP) 拯救大型銀行和紓困汽車業，卡什卡利就是主要設計人之一。

他認為當年的 TARP 計畫在決定援助對象時，為了避免將資金浪費在那些不需要援助的對象上，反而過於聚焦在「目標群眾」，而沒有幫助到更多屋主。

因此他認為這次政府應該以更積極的態度為出發點，他表示：「政府應該慷慨解囊，盡可能替更多中小企業提供援助，為他們挽留更多勞動力，將員工留在企業內，這樣等到危機過去後，經濟會更容易恢復元氣」。

聯準會已經祭出更多流動性措施以穩定市場，其中幾項計畫正是源自於上一次的金融危機。

卡什卡里指出，政府有多次幫助大型企業的紀錄，目前他們選擇在這場危機中，利用金融危機時期獲援助的銀行業作為提供融資的管道。

「我們並沒有援助全國數千個企業的經驗，因此銀行成了我們的管道，他們已經位於社區之中，我希望這個計畫可以盡快實施。」

美國中小企業紓困方案上路

美國政府規模 3500 億美元紓困方案週五 (3 日) 上路 ，透過銀行提供小額貸款給美國中小企業，減緩疫情對中小企業的衝擊，協助業者度過資金難關。

另一方面，銀行也能藉由放款，從政府手中獲得數十億美元的手續費收入，這項新的紓困方案是上週國會通過的 2.2 兆美元救助計畫的其中一項關鍵方案。

卡什卡利對於國會以兩黨合作的方式通過三項經濟刺激措施，感到非常樂觀，他相信美國將會度過此次難關。