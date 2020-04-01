日本央行短觀：大型企業製造業連5季惡化 7年來首度轉負

日本央行在週三 (1 日) 公布了今年 3 月的「全國企業短期經濟觀測調查」(短觀) 報告，結果顯示日本大型企業製造業的景氣判斷指數 (DI) 為「-8」。這樣的數據表現不僅遜於上回 2019 年 12 月的調查結果「0」，也連續 5 季出現惡化。更是自 2013 年 3 月 (DI = -8) 以來，於 7 年後再度出現低於零的數字。

2020 年 3 月大型企業製造業、非製造業 DI (圖片來源：日本央行)

在武漢肺炎 (COVID-19) 全球大流行的影響下，全世界的經濟活動停滯，企業們對於景氣的看法出現大幅惡化。特別是在中國景氣的大幅滑落下，紡織業與生產用機械的惡化顯著。

日本央行預估 3 個月後的大型企業製造業 DI 為「-11」，認為將出現進一步的惡化。

另根據日經 QUICK 在 2 月 25 日至 3 月 31 日所做的調查，市場預估的 3 月大型企業製造業 DI 中位數為「-10」，而 3 個月後的預測中位數則為「-14」。都較日本央行的調查及預測，出現更為悲觀的結果。

在此次其他的調查結果方面，大型企業非製造業 DI 為「8」，較上回結果的「20」出現退步，連 3 季退步。來自國外觀光客的需求大減，還有預估消費者心理將出現惡化的影響下，都壓低了 DI 表現。日本央行也認為 3 個月後的 DI 更將惡化到「-1」。

2020 年度的設備投資計畫方面，大企業全產業為年增 1.8%。優於市場預估中位數的年增 1.6%，在姿態上仍然相當慎重。