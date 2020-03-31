LINE與日本當局合作 利用大數據來調查肺炎疫情

作為武漢肺炎 (COVID-19) 防疫措施的一環，日本行動通訊軟體市占龍頭的 LINE(3938-JP) 和日本當局合作，自週二 (31 日) 起將透過 LINE 來調查該國超過 8 千萬名用戶的健康狀態。

這項調查是以日本國內所有 LINE 的用戶為對象，自 3 月 31 日開始進行，並呼籲用戶們要在 4 月 1 日結束前完成答覆。

LINE 於日本時間 31 日上午 10 點過後，依序向日本當地的用戶們發出訊息，希望收到訊息的人們能夠填寫當時的身體壯況。

答案選項包括：

與平時相同 有 37.5℃以上的發燒 有喉嚨疼痛或強烈的倦怠感 有咳嗽情形 其他的身體不適

如有身體不適，也會請用戶回答在何時出現相關症狀，以及兩週內的出國史等。還會問到在防疫措施方面，是否有採取勤洗手或漱口等個人衛生習慣。

另外，也會請用戶們填寫年齡、性別，還有住家所在的郵遞區號。會以用戶個資無法遭到特定的形式，來將統計資料提供給厚生勞動省。

目前 LINE 在日本國內的用戶超過 8300 萬人，該公司希望透過這樣的調查來幫助日本政府掌握社區感染發生地區，期盼對政府的防疫工作有所貢獻。

LINE 表示這次收集的資料，會在分析工作結束後廢棄。且預定在 4 月 5 日也會再度實施。

該公司高層表示，這樣的調查是該服務自 2011 年開始以來的首度嘗試。除了希望能夠因此察覺社區感染的地點，也希望透過數據的視覺化，來得知在不同地區及隨著年齡層的不同，人們的防疫意識又有著什麼樣的不同。期盼大家共同參與，一起在防疫上共同努力。