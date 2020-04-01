川普政府狂撒錢！大摩示警：美財政赤字將達到二戰水平

武漢肺炎 (COVID-19) 在全美確診病例超過 18 萬人，死亡病例來到 4079 人，川普政府週二 (31 日) 更預計，如果目前「保持社交距離」的防疫措施得以維持，美國仍將有 10 萬至 24 萬人死於肺炎，川普上週末也已火速簽署了規模高達 2.2 兆美元的經濟刺激法案，緩解疫情對美國經濟造成的損失。

但根據摩根士丹利 (Morgan Stanley) 最新研究顯示，美國為對抗武漢肺炎疫情而祭出的財政刺激法案，恐怕會讓美國 2020 財年赤字支出增加近 5 兆美元，使得美國聯邦財政赤字達到二戰以來的最高水平。

即便在疫情爆發前，美國財政部早已預估 2020 美國赤字總額將首次超越 2012 年以來的 1 兆美元，當前美國財年為 2019 年 10 月 1 日至 2020 年 9 月 30 日。

大摩估計，到 2020 財年，美國赤字總額至少將達到 3.7 兆美元；2021 財年更將增加近 3 兆美元，顯示在未來兩年內，美國有將近 5 兆美元的額外赤字支出。

這 5 兆美元的赤字支出，將使得美國未來兩年的國家債務總額，從 23.6 兆美元增加至 29 兆美元之多，此前大摩預測美國得等到 2025 財年才能達到此一水平。

經濟學家根據國內生產總值 (GDP) 衡量，認為美國 2020 財年聯邦預算赤字佔 GDP 比例，將很容易就達到 2009 財年創紀錄的 9.8%。

大摩假設美國經濟在 2020 財年出現嚴重衰退，那麼財政赤字與 GDP 比例甚至可能來到 15% 至 20%，逼近第二次世界大戰期間水平，也就是 1943 年到 1945 年，當時財政赤字佔 GDP 比例高達 20%，並在 1943 年達到高峰值近 27%。

然而在此緊張的赤字比例下，白宮經濟顧問庫德洛卻表示，美國政府不會提高稅收，反而將進行減稅，猶如不怕用水過度的消防員，美國政府正竭力撒錢刺激經濟，盡全力支持經濟度過疫情的衝擊。

經濟學人智庫 (Economist Intelligence Unit) 全球預測主管 Agathe Demarais 表示，美國未來幾年財政赤字將急遽上升，不論從社會學或政治角度，想要削減財政赤字幾乎是不可行的。