肺炎疫情帶動需求 日本2月零售業銷售額成長1.7%

日本經濟產業省在週二 (31 日) 公布了最新商業動態統計數字 (初值)。2 月份的零售業銷售額，整體較去年同期增加 1.7% 至 11 兆 2280 億日圓，出現近 5 個月來的首度增加，也優於市場預測的 -1.2%。在武漢肺炎 (COVID-19) 的影響下，藥妝店的銷售額大增近 2 成，表現特別醒目。

2020 年 2 月日本商業動態統計 (初值) (圖片來源：日本經濟產業省)

日本 2 月份的零售業銷售額，在相隔 5 個月的時間後，再度超越去年同期。由於日本政府在 2019 年 10 月時，將升消費稅率由 8% 調漲至 10%，零售業的銷售表現也自當月以來就一直遜於去年同期。

然而在武漢肺炎疫情的影響下，今年 2 月日本零售業的銷售表現轉優。像是民眾搶買口罩、消毒用品，以及衛生紙等，使得藥妝店銷售額在當月大幅增加 18.9% 至 6054 億日圓，創下歷年的第 3 高紀錄。

超市也因家庭用品的需求增加，銷售額年增 6.0%。便利商店所販售的加工食品需求增加，銷售額年增 3.4%。機械器具、燃料、化妝品，以及無實體店面的零售業等，銷售額也都出現增加。

然而在另一方面，汽車、服飾，以及其他商品的銷售額都出現減少。特別是百貨業在國外觀光客的減少下，銷售額年減 11.8%。