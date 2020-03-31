JEITA：1月日本電子零件出貨額年減9% 未來表現恐更糟

日本電子資訊技術產業協會 (JEITA) 於週二 (31 日) 發表了最新統計數據。2020 年 1 月日本廠商的電子零件全球出貨金額，年減 9% 至 2890 億日圓。主要原因在於今年的農曆新年於 1 月來臨，占生產總額 3 成以上的中國工廠在春節期間停工所致。

日本廠商電子零件出貨金額統計資料 (圖片來源：JEITA)

以產品類別來看，連接器與感測器的出貨金額表現優於去年同期，但其他產品表現則都出現退步。就連市場需求被普遍看好的 5G 高頻材料，出貨金額也較去年同期減少了 2%。

單就中國市場的表現來看，過去出貨金額在 2019 年 12 月時達到 1210 億日圓，出現年增 19% 的佳績。但是今年 1 月受到春節連假影響，年減 9% 至 925 億日圓。

同 (1) 月全球的出貨金額出現年減 9% 至 2890 億日圓。日本年減 6% 至 667 億日圓，美洲年減 16% 至 320 億日圓，歐洲年減 13% 至 339 億日圓，亞洲 (不含中國) 年減 8% 至 642 億日圓。

受到武漢肺炎 (COVID-19) 的影響，中國工廠的稼動率也出現降低。而隨著武漢肺炎的全球大流行，預料以中國為主的影響，在 2 月之後也將更明顯的反應在數據上頭。