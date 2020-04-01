緩解疫情衝擊？消息人士：川普將宣布緩徵關稅90天

外電週二 (31 日) 報導，消息人士表示，美國總統川普即將宣布暫緩部分進口商品關稅 90 天，以避免受武漢肺炎 (COVID-19) 疫情打擊的美國經濟進一步惡化。

CNBC 週二 (31 日) 引述三位消息人士報導，川普將允許部分企業推遲關稅至三個月後，其中一位消息人士表示，川普最快會在美國時間週二晚間宣布。

彭博社也引述消息來源報導，關稅緩徵措施將以 WTO 最惠國待遇的行政命令公布，且最快可在本週生效，這將賦予美國財政部權力，以命令海關和邊境保護局推遲徵收部分進口產品關稅 90 天。

目前尚不清楚哪些關稅項目適用於暫緩 90 天規定，據悉中國商品、鋼鋁關稅不列入考慮範圍；但將適用於最惠國關稅，包含輸美的輕型卡車和球鞋等產品。

川普原本堅持加徵進口中國商品關稅，即使在疫情重創下，川普屢次拒絕降低關稅的請求，讓企業和貿易組織叫苦連天，美國經濟也陷入停滯。

與此同時，白宮外的保護主義團體持續推動部分項目不得納入緩徵範圍，包括《美國貿易擴展法案》(Trade Expansion Act) 第 232 條的關稅，和川普引以為據向中國加徵關稅的 1974 年《貿易法》(Trade Act）第 301 條。

截至當地時間週二下午，全美武漢肺炎確診病例總數達 18 萬人，死亡病例達 3810 人，各州的實施的防疫禁足令仍持續打擊美國企業。

白宮發言人對此消息拒絕置評。

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