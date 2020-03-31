日本提升邊境管制層級 台灣、美加等73國納Level 3

日本政府於週二 (31 日) 宣布，由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大，已將全球共 73 個國家的旅遊疫情建議拉升至 Level 3。其中包含台灣、美國、英國、澳洲、泰國、中國、韓國等國家。

日本將台灣的旅遊疫情建議拉升至 Level 3 (圖片來源 ：日本外務省)

這次旅遊疫情建議被日本當局拉升至 Level 3 的國家地區當中，在亞洲、大洋洲除了中國、南韓擴大到全境，也新增台灣、泰國、澳洲等 10 個國家。北美新增美國、加拿大，中南美也加入了巴西等 6 國。中東、非洲也有土耳其等 8 個國家被納入，歐洲也新增了 21 國。

截至目前，全球共有 73 個國家地區在日本的旅遊疫情建議被納入 Level 3 層級。而過去只有中國、南韓的部分地區，還有德、法等歐洲 23 國，以及伊朗被日本當局列為 Level 3。

日本外相茂木敏充在週二 (31 日) 內閣會議後的記者會上表示，疫情正加速擴大，呼籲民眾若無重要急事請勿出國。

另外，其他所有國家地區的旅遊疫情建議也一律提高到 Level 2。日本當局也將要求所有旅客在入境日本後，必須在住家或旅館等處進行 14 天的待機隔離。

而所有來自 Level 3 國家地區的旅客，日本當局也將基於該國的出入國管理法，原則上都禁止入境日本。並打算針對從這些國家地區入境的日本民眾們實施採檢，預計近日在國家安全保障會議 (NSC) 中作出決定。