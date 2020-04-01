82歲美商務部長 傳已遠距上班一段時間

正當川普政府為了遏制武漢肺炎造成的經濟衝擊忙得不可開交，消息人士透露，身為川普經濟團隊要角、擔任美國商務部長的羅斯 (Wilbur Ross)，過去這段時間都在佛州遠距辦公。

CNBC 引述匿名消息來源報導，高齡 82 歲的羅斯正想盡辦法，在佛州棕櫚灘 (Palm Beach) 某處以遠距辦公的方式因應疫情，目前無法得知他打算何時回到華府。白宮和羅斯本人皆不願置評。

羅斯是川普經濟團隊的重要官員，負責促進就業、經濟成長和安全，也是多項政府事務的重要代表，例如美中貿易談判。但羅斯最近卻未在川普政府公開活動中現身，包括每日召開的白宮疫情簡報會議。

羅斯擁有上兆美元身家的前銀行家和私募股權投資人，善於將鋼鐵業和工業企業收購下來、整頓後再售出，獲得「破產之王」稱號，曾有整頓超過 4000 億美元資產的經驗，涉足產業橫跨航空、服飾、汽車零件和銀行業。

但羅斯也是川普團隊之中年紀最大的閣員，面對新型冠狀病毒顯得格外脆弱，因專家曾警告，老年人一旦染疫，情況可能更嚴重。川普今年則是 73 歲。

川普內閣其他成員如總檢察長 William Barr、國土安全部代理部長 Chad Wolf 都投入抗疫工作，財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）等人也經常出現在 CNBC 和其他新聞節目中。 羅斯曾在 1 月 30 日表示，武漢肺炎疫情可能有利美企回流，遭企業界質疑。

新型冠狀病毒使美國經濟陷入停擺，從梅西百貨 (M-US) 到 GE(GE-US) 陸續有大公司宣布休假，石油和天然氣公司已經開始屈服，專家警告破產情況可能繼續增加。

病毒已經感染華盛頓多個知名人士，包括數位國會議員，川普 3 月因曾和染疫的巴西總統秘書接觸而接受檢測，不過結果為陰性，副總統潘斯 (Mike Pence) 也在辦公室一名員工確診後接受測試，結果也是陰性。