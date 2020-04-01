美推社交距離防疫 Costco、沃爾瑪人潮數週來首次下滑

調查顯示，美國當局祭出禁足令和保持社交距離的種種防疫方針，改變消費者行為方式，好市多 (COST-US)、沃爾瑪 (WMT-US)、目標百貨 (TGT-US) 人潮下滑，是出現過去數週以來首次減少。

零售情報業者 Placer.ai 的統計顯示，在 3 月第 3 週，沃爾瑪來客數比去年同期減少 6.7%，前一週曾勁揚 18.4%。

這段期間，好市多來客數年減 8.7%，前一週飆升 34.7%。Target 來客數暴減 20.5%，前一週大增 19.2%。

三家零售商在 2 月最後一週和 3 月第一週的來客數都猛增，當時武漢肺炎確診病例在歐洲猛增，即將燒向美國。

Placer.ai 行銷副總裁 Ethan Chernofsky 說，消費者為了長期抗戰而囤貨對業者不利，一旦他們擁有所有必要的物品，就不需要再到門市採購。

Chernofsky 說：「幸好，數據顯示等到疫情改善，消費者行為通常會回歸正常，人潮仍會回流。零售業景氣應該能如部分人士所主張的強力回升，只要正在執行的防疫措施實現終極目標。」

疫情肆虐情況愈嚴重的地區，來客量減少的情況愈明顯，例如在重災區紐約的大賣場購物人潮減幅最為明顯，而至今疫情沒那麼嚴峻的亞利桑那州，門市人潮減少情況和緩得多。

來客量減少除了因為消費者囤貨需求暫告一段落，還有一部分是因為消費者遵守「保持社交距離」的防疫方針，改從網路下單訂購。

Adobe 的資料顯示，3 月 13-15 日期間，美國生鮮電商銷售比 3 月 1-11 日激增 25%；電腦週邊、諸如啞鈴的健身器材、在家自炊用的廚房小家電，也是熱賣商品。

透過網路下單再到店取貨的訂單，在 2 月 24 日到 3 月 21 日期間年增 62%。

美國疫情過去 30 天來快速惡化，確診人數已經超越中國、高居世界第一，到週二累計超過 18 萬例，紐約州累計確診 7.6 萬例，已比湖北省還多。

美國總統川普 (29 日) 表示，武漢肺炎在美國的死亡率兩週後將達到高峰，現行的保持社交距離 15 天防疫指引，期限也延長至 4 月 30 日，目的在減緩疫情擴散。