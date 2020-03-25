延遲支付關稅90天？白宮貿易顧問納瓦羅：假新聞

早前媒體報導，川普政府正討論是否允許進口商品延後 3 個月支付關稅，以緩解當前經濟所受的創傷，白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 週二 (24 日) 否認此事。

據《路透》報導，納瓦羅表示，新聞報導所引用的匿名消息來源，對本屆政府的貿易政策不夠了解。

代表美國製造商和工會的產業團體表示，一些利益團體正尋求說服政府，讓關稅可延期 3 個月支付，他們對此表達反對。

由前川普貿易顧問 Dan Dimicco 主持的遊說團體「繁榮美國聯盟」，週二致信美國海關及邊境保衛局 (CBP) 代理局長 Mark Morgan，強調這麼做只會讓無數美國人的財務狀況進一步惡化。

這一組織認為，CBP 不應該因為某些企業的遊說，再度引入不公平貿易的商品，從而給美國工人造成進一步的經濟痛苦。

以對中國鷹派觀點而聞名的納瓦羅表示，「這是假新聞」。他表示，關稅一直是抵禦中國經濟侵略的重要防線，這種做法只會使中國富裕，並以犧牲美國工人為代價。

CBP 發言人拒絕評論此事。

由於供應鏈動盪和消費者需求迅速下降，許多中小型企業仍等待美國的刺激方案，但方案還卡在國會山莊，兩黨正進行最後階段談判。

美國總統川普及財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 之前均表達，政府並未考慮關稅相關救濟。不過加州美國參議員 Dianne Feinstein 致信梅努欽，財政部應指示將所有關稅遞延至少 90 天，直到支付關稅的公司可以走出當前的危機。

由美國鋼鐵工人協會和國內製造商領導的美國製造業聯盟主席 Scott Paul，同樣表達堅決反對立場，他表示，這一舉動將導致進口激增，為在艱難度過當前經濟危機的美國製造商帶來傷害。