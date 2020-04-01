美國新冠死亡數超越中國 紐約州確診數超過中國湖北

週二 (31 日) 美國武漢肺炎 (COVID-19) 累計死亡數已超越中國「官宣」數據，紐約州確診激增至 75,795 例，也超過中國湖北省。

截稿前，全球有超過 203 個國家淪陷，已有超過 82.6 萬人染疫，累計超過 4 萬人死亡，美國累計確診 172889 例，累計例死亡 3550 人，中國累計確診 82601 人，累計 3314 例死亡。

紐約州週二確診數激增 9,298 例至 75,795 例，而紐約市最為慘重，累計確診數達 43,139 例，占紐約州所有病例的一半以上，並且有至少 1550 人死亡。

紐約州州長古莫 (Andrew Cuomo) 週二表示：「自從疫情來到這裡的第一天起，我們就一直在支援民眾，一直在迎頭趕上，我們低估這種新冠病毒，它比我們想像的更強大、更危險。」

外界多批評中國在整個武漢肺炎疫情中缺乏透明度，和世界其他地方相比，中國的官方數據仍卻乏公信力。

經濟學家 Derek Scissors 表示：「中國的數據不應與美國或其他國家的數據相互比較。」

Derek Scissors 解釋：「沒有大規模的測試，這意味著這些數字不應該與美國相比，我們 (美國) 現在正在做的是大規模的測試。」

Derek Scissors 稱：「在他們實施封鎖隔離兩個多月之後，中國現在才開始報告無症狀病例，這是一個很好的跡象，顯示出中國到目前為止一直在做什麼？但我們都知道中國對任何政治敏感的問題都不誠實。」