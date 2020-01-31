美商務部長：新冠狀病毒疫情 有助就業及製造業返美

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 週四 (30 日) 表示，致命的新型冠狀病毒可能會傷害中國經濟，並使就業機會與製造業回到美國。

羅斯在接受 Fox Business Network 訪問時，被問到疫情對美國經濟的影響。他表示，中國官員稱這種疾病已帶來超過 7700 個確診病例，並造成 170 人死亡，這將導致企業重新考慮其供應鏈。

羅斯指出：「我認為疫情將有助於加速就業機會向北美地區回歸，一部分回到美國，也可能有一些到墨西哥。」

羅斯表示，每個美國人的心都跟新型冠狀病毒的受害者在一起，這不能說是非常不幸、非常惡性的疾病所帶來的勝利，不過，目前的情況是，這確實使企業在審視供應鏈時，要考慮「另一個危險因素」。

美國總統川普週三 (29 日) 已任命了由 12 個人組成的新型冠狀病毒特別工作組，成員中包括衛生和公共服務部長 Alex Azar、疾病控制中心和國家衛生研究院的主管，羅斯並非工作組成員。

美國商務部官員表示，正如羅斯所說，第一步是控制疫情並協助病患，此外，到一個長期以來會對全球掩蓋其他風險的國家做生意，也該多一層考量，而商務部有能力支持美國人民做到這兩點。

羅斯週四 (30 日) 也補充說，蘋果 (AAPL-US) 等公司已經採取措施，彌補在中國供應鏈造成的部分產能損失。