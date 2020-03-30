供應過剩情況加劇 倫敦油價大跌至近17年最低

隨著全球各大經濟體持續各種封鎖措施，來防堵疫情擴散，石油的需求暴跌，而供應依然過剩，致使油價跌到 17 年來的最低點。

據《彭博》報導，倫敦原油期貨一度下跌 7.6%，至 2002 年 11 月以來的最低點，紐約的原油期貨價格也跌至每桶 20 美元下方。在對抗武漢肺炎 (COVID-19) 防控措施抑制需求之下，沙烏地阿拉伯與俄羅斯執意展開油價戰，雙重打擊之下油價處於掙扎。

油價季度跌幅恐創紀錄 (圖表取自彭博)

沙烏地阿拉伯上週五表示，他們並未與莫斯科沒有就減產或擴大 OPEC + 產油國聯盟一事，取得任何聯繫。俄羅斯也不退讓，能源部副部長 Pavel Sorokin 說，每桶 25 美元的油價令人不悅，但是這對莫斯科來說並不是一場災難。

澳洲聯邦銀行大宗商品分析師 Vivek Dhar 表示，需求的原因固然重要，但這早已眾所周知，導致市場大跌下挫的主因，仍在於沙國與俄羅斯所傳達的信號，即他們要繼續堅持既有的道路。

全球通常每天消耗 1 億桶石油，但交易員和分析師認為，在短短幾週之內，約 4 分之 1 的用量已經消失。自一個多世紀以來，石油扮演的角色對全球經濟至關重要時，這種急速消費下降是沒有先例的。1929 年的大崩潰、1970 年代兩次石油衝擊以及全球金融危機，都遠沒有這麼嚴重。

截至新加坡時間上午 9 時，ICE 期貨歐洲交易所 5 月布蘭特原油期貨下跌 1.27 美元或 5.1%，至每桶 23.66 美元，此前曾跌至 23.03 美元。紐約 WTI 期貨下跌 80 美分，至每桶 20.71 美元，跌幅 3.7%，盤中一度跌至 19.92 美元。

布蘭特原油本月跌幅 53%，WTI 本月跌 54%，單月跌幅預計創下史上最大，油價本季跌幅已達 65% 以上。

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