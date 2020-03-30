高盛：疫情重創全球經濟 對能源市場將造成永久性改變

高盛集團分析師表示，隨著武漢肺炎 (COVID-19) 疫情全球蔓延，導致經濟活動被迫停擺，各國政府為了防止疫情擴大，亦採取禁止外出令，造成民眾的日常生活受到限制。

根據約翰霍普金斯大學數據顯示，目前全球累計確診病例數已攀升至 73 萬人，市場擔憂，即使在經濟活動恢復至正常水準後，民眾的不安情緒仍將持續數個月。

高盛集團於週一 (30 日) 表示，各國所採取的社交距離 (social distancing) 政策，預期將對 92% 的全球 GDP 造成衝擊，而武漢疫情最終所將影響的層面及程度，仍舊是個未知數。

高盛認為，疫情將對於能源產業及地緣政治，造成永久性的改變，另外，即使在經濟活動回到正軌之後，全球石油需求量仍將受到限制。

由於疫情持續擴大，全球石油需求量亦呈下滑趨勢，導致原油價格於週一 (30 日) 重挫。布蘭特原油價格下滑 9%，報每桶 22.68 美元，紐約輕原油則下滑 7%，報每桶 20.01 美元。

高盛分析師表示，疫情重創全球經濟，且將對國際油價造成嚴重的衝擊，受到石油需求量下滑的影響，大規模且持續性的供給量調整，為必要採取之因應措施。

高盛分析師 Jeff Currie 預估，本週的每日石油需求量，將可能減少 2600 萬桶，由於石油需求急速下降，使得沙烏地阿拉伯和俄羅斯之間石油價格戰所造成的影響，則相對減弱。

另外，武漢疫情亦對全球氣候變遷議題造成影響，由於疫情重創碳排放產業，如：汽車、航空及郵輪等，預期將使這些產業今年的碳排放量下滑。根據數據顯示，中國在停工高峰時期，碳排放量便大幅下滑了 20%。