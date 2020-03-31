〈能源盤後〉原油收18年低點 一度跌破20美元

武漢肺炎疫情重創能源需求，加上沙俄價格戰將讓大量原油充斥全球，週一 (30 日) 交易，原油期貨價格下跌，創 2002 年以來最低收盤價，WTI 原油期貨價格短暫跌破每桶 20 美元這個重要心理關卡。

Schneider Electri 高階大宗商品分析師 Robbie Fraser 表示，「實體原油市場面臨著前所未有的狀況，需求端從未曾快速大降到如此程度，而儲存能力將越來越不堪負荷。只要這些狀況持續，曲線前端就應會持續承受壓力，正價差加深，示意目前供應過剩的規模，同時也讓樂觀情緒持續下去，看漲較長期的契約，認為一旦封鎖措施解除，較長期契約可望快速復甦。」

在正向市場 (contango) 上，期貨價格高於現貨價格，可鼓勵交易者儲存石油。

5 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.42 美元或 6.6% 以上，收每桶 20.09 美元。盤中低點達 19.27 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2.17 美元或近 8.7% 以上，收每桶 22.76 美元，本契約週二收盤到期。

WTI 原油價格創下 2002 年 2 月以來最低收盤價，Brent 原油則創 2002 年 11 月以來最低收盤價。

Sevens Report Research 共同編輯 Tyler Richey 表示，「隨著全球經濟放緩至停滯，煉化石油產品的消費者需求正快速蒸發。每桶 10 元的 WTI 原油，甚至 Brent 原油，這都不是不可能的，且在第二季初期到中期時就可能出現。」

「我們會有多快看到油價自目前價位再跌一半，端視疫情擴散狀況，只有在需求端有所改善，才會讓一些市場也穩定下來。」

根據最前月契約價格，WTI 原油價格和 Brent 原油價格本月迄今均下跌約 55%。

Swissquote 銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，「這狀況顯然有利沙烏地阿拉伯，而不利俄國，因為沙國想要減產以支撐原油市場，而沙國不願意配合。」外媒報導，雖然美國川普呼籲沙俄結束爭端，但沙國上週五表示，並未與俄國就原油生產水準進行討論。

白宮副新聞秘書長 Judd Deere 談話中提到，川普週一與俄國普丁通電話，「雙方同意靠著 G20 密切合作，以打擊武漢肺炎病毒並振興全球經濟。」

總部位於維也納的諮詢公司 JBC Energy 的分析師週一報告指出，如果市場擔心沙國無法戰勝這波金融衝擊，顯然是白擔心了，因為沙國財政儲備高且有能力借錢，所以理論上該國是「最後撐著沒有倒下的人。」

「但對於這個產業多數人來說，包括美國頁岩油廠商和加拿大油砂公司這將是一個更加現實的威脅，因為幾個月來產量下降且價格接近於零。」

Baker Hughes 上週五公布，當周美國活躍的石油鑽機數量下降 40 個至 624 個，此前一週石油鑽機數量下降 19 個。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「根據市場消息，下週美國鑽機數量將創史上最大減少程度。因為石油鑽機別無選擇，只能停工下來，離開油井並開始祈禱。」

其他能源商品交易

4 月交割的汽油期貨價格上漲 2.1%，收每加侖 58.55 美分。

4 月交割的熱燃油期貨價格下降 4.6%，收每加侖 1.0194 美元。

4 月契約將於週二收盤到期。