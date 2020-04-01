〈能源盤後〉中國數據強勁 美俄對談 原油小升但創史上最大單季跌幅

週二 (31 日) 交易，美國原油期貨小幅升高，係因中國製造業數據強勁，加上美俄針對防疫和穩定原油市場的努力進對話後，原油找到支撐力。

然而，由於武漢肺炎大流行，各地採取防疫封鎖措施，導致原油需求驟降，再加上沙俄開啟價格戰，WTI 原油期貨和 Brent 原油期貨本季創下史上最大跌幅，本月價值均遭砍一半，本週一均收創 2022 年以來最低收盤價。

美國 3 月份消費者信心指數自 2 月修正後的 132.6 下降至 120，但部分分析師原本預期會下降至 115。

中國 3 月份衡量製造業的官方採購經理人調查自前月觸及的歷史低點 35.7 上升至 52，係因工廠經歷數月停工後已經紛紛復工。

價格期貨公司高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「這個數據令市場更加預期，全球將從這場致命病毒中開始復甦。且加上對刺激措施的討論，以及川普政府對俄國施壓，為石油生產商帶來一些價格觸底的跡象。」

但他也稱，「原油需求有不錯的改善，因為一切都沒有改變，全球儲備量可能在 5 月之前就會滿載。」

5 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 39 美分或 1.9% 以上，收每桶 20.48 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 2 美分或近 0.09%，收每桶 22.74 美元。

WTI 最近月契約價格本月大跌 54.2% 或 24.28 美元，為 2008 年 10 月以來最大單月下跌金額，本季跌幅 66.5%，為 1983 年 3 月以來最大單季跌幅。

Brent 最近月契約價格本月大跌 55%，本季重挫 65.6%，為回溯 1988 年 6 月以來最大單季降幅。

新最近月契約 6 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 7 美分或近 0.3%，收每桶 26.35 美元。

週一 WTI 創 2002 年 2 月以來最低收盤價，同日 Brent 收在同年 11 月來最低價位。

原油周二雖小幅反彈，但同時美股大盤仍走低。華爾街週一上升，係醫療保健股和對疫苗的盼望所帶動。

IHS Markit 週一報告估計，武漢肺炎可能會令多數國家實施大規模封鎖，意味著需求前景已經發生了深刻的下滑。「根據疫情持續時間和嚴重程度，遭破壞的需求可能高達每日 2000 萬桶。」

其他能源商品交易

4 月交割的汽油期貨價格下降 2.1%，收每加侖 57.32 美分。本月收低 59%。

4 月交割的熱燃油期貨價格下降 0.7%，收每加侖 1.0121 美元。本月收低 32.1%

4 月契約將於今日收盤到期。

5 月交割的天然氣期貨價格下挫 3%，收每百萬 Btu 1.64 美元。本月跌幅 2.6%，本季跌幅 25%。

消息人士稱，美國石油協會 (API) 週二晚間報導，3 月 27 日止的當週，美國原油供應量增加了 1050 萬桶、汽油庫存上升 610 萬桶、蒸餾油庫存下降近 450 萬桶。

官方 EIA 的庫存報告將於週三發布。根據 S＆P Global Platts 調查，分析師預期上週原油庫存增加 460 萬桶、汽油庫存增加 360 萬桶、蒸餾油庫存下降 60 萬桶。