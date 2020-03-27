〈美股盤後〉G20承諾抗疫+刺激法案 道瓊回歸牛市站上22000關口

美參議院通過規模 2 兆美元的刺激法案，加上聯準會主席鮑爾掛保證，聯準會不會彈藥用盡，美股週四 (26 日) 開盤再度勢如破竹。

儘管上週失業救濟人數刷下歷史新高，有了紓困法案保護網支撐，華爾街信心穩健，恐慌指數 VIX 下滑，美股盤中時段，G20 成員國承諾將採取一切手段對抗疫情，激勵美股主指攀上單日最高點。

終場四大指數收漲皆逾 5%，道瓊回歸牛市 (道瓊已自近期低點回漲約 21%)，站上 22000 大關，連續三個交易日收紅。

全球疫情消息方面，世界衛生組織 (WHO) 顧問 David Heymann 讚賞新加坡、香港、台灣和南韓等亞洲國家防疫表現，直言西方國家表現不佳，沒有採取必要的準備措施。

武漢肺炎 (COVID-19) 肆虐全球，目前有超過 510,000 人染疫，至少 22,993 人死亡，中國確診 82,034 萬例，義大利、美國、西班牙、德國、伊朗成為中國境外重災區。截稿前，美國累計出現 82,404 例確診，首度超越中國和義大利。

週四 (26 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 1351.62 點，或 6.38%，收 22,552.17 點。

標普 500 指數上漲 154.51 點，或 6.24%，收 2,630.07 點。

那斯達克指數上漲 413.24 點，或 5.60%，收 7,797.54 點。

費城半導體指數上漲 100.04 點，或 6.79%，收 1,572.61 點。

標普 11 大板塊集體齊升，公用事業 (+8.39%) 領軍大漲、其次為房地產 (+7.81%) 和醫療保健板塊 (+6.98%) (圖片：Finviz)

科技五大巨擎同步揚升。蘋果 (AAPL-US) 上漲 5.26%；臉書 (FB-US) 上漲 4.56%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 5.56%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.69%；微軟 (MSFT-US) 上漲 6.26%。

道瓊 30 檔成分股多收高，波音 (BA-US) 表現最佳，領軍大漲逾 13.80%。

沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 10.21%；雪佛龍 (CVX-US) 上漲 10.26%；埃克森美孚 (XOM-US) 上漲 4.10%；高盛 (GS-US) 上漲 6.87%；摩根大通 (JPM-US) 上漲 6.97%；聯合技術 (UTX-US) 上漲 8.78%；美國運通 (AXP-US) 上漲 3.46%。

費半成份股集體高噴。英特爾 (INTC-US) 上漲 8.35%；AMD (AMD-US) 上漲 6.43%；美光 (MU-US) 上漲 5.39%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 4.73%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 9.99%；高通 (QCOM-US) 上漲 9.35%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.78%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 3.12%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.44%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.98%。

焦點個股

2 兆美元的刺激法案庇護下，航空業有望獲得川普政府紓困，波音週四股價跳漲 13.80% 至每股 180.55 美元，本週刷下驚人漲幅 91%。

美光第二季財報優於預期，美國銀行鑒於美光利潤財測積極，上調美光股票評級至「買入」美光週四股價上漲 5.39% 至每股 44.79 美元。

超越肉類 (BYND-US) 下跌 2.60%，該公司慘遭高盛降評至「賣出」，理由是該公司是主要銷售額來自速食 (QSR) 管道，遭受疫情最直接的打擊，未來增長表現堪慮。

醫療保健商漢瑞祥 (Henry Schein) (HSIC-US) 週四上漲 7.06%，該公司推出一項新的新冠病毒抗體快篩檢測，15 分鐘即可得出結果，計畫在 3 月 30 日前進行數十萬次大規模測試。

經濟數據

美國 Q4 PCE 物價指數季增年率報 1.4%，前值 1.3%

美國 Q4 核心 PCE 物價指數季增年率報 1.3%，預估 1.2%，前值 1.2%

美國 Q4 實質 GDP 季增年率終值報 2.1%，預估 2.1%，前值 2.1%

美國 Q4 消費者支出季增年率終值報 1.8%，預估 1.7%，前值 1.7%

美截至 3/21 當週初請失業金 (萬人) 報 328.3，預估 150，前值 28.1

美截至 3/21 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 99.825，前值 23.2

美國初領失業金人數 (圖：Calculated Risk)

華爾街分析

Nuveen 首席投資策略師 Brian Nick 稱：「現在經濟刺激法案正在通過，這是對初請失業金數字上升的一種抵消力量。」

Brian Nick 表示：「如果一切按計劃進行，企業應該能夠相對較快地獲得貸款、停止裁員，並有可能透過獲得貸款的全部好處，讓那些已被裁員的人回來工作。」

Janus Henderson Investors 資產投資經理 Oliver Blackbourn 表示：「投資者需要保持警惕，關注新增確診率如何變化以及政府如何應對？刺激法案應有助於緩解人們對個人和公司可能遭受的最壞經濟後果的擔憂。」