紐約州長：2兆美元刺激法案 對紐約來說是可怕的

美國紐約州長安德魯古莫 (Andrew Cuomo) 週三 (25 日) 在記者會上表示：「這項 2 兆美元刺激法案，對於紐約州來說是可怕的。」

紐約州州長古莫 (Andrew Cuomo) 解釋：「紐約州面臨的財政缺口是 90 億、100 億，甚至是 150 億美元，應付疫情可能已花費 10 億美元，紐約市僅可從這項刺激法案中獲得 38 億美元，這簡直是杯水車薪。」

紐約州州長計畫封閉街道、關閉公園和遊樂場，減少社群感染機會。(圖片：AFP)

古莫反問媒體：「如何用 38 億美元填補 150 億美元的缺口？大家真的不知道！」

古莫稱：「我們需要的援助遠超出該法案所能提供的，眾議院版本的法案將給我們提供 170 億美元，而參議院法案給我們 30 億美元，這就是巨大的差異。」

全美武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，目前累計 62086 例確診，869 例死亡，紐約已成為大爆發的中心，截稿前，紐約州有逾 3 萬例確診，佔確診總數一半以上。

目前紐約州計畫封閉街道、關閉公園和遊樂場，以降低人群集會的機會，並嘗試解決當前最大的挑戰「呼吸器嚴重不足」。

古莫日前向聯邦政府求援 3 萬台呼吸器，卻只換來 4000 台，病患還被迫共用呼吸器，這讓他心急如焚。

古莫已向川普承諾：「將我們需要的設備、人員配給我們，一旦我們渡過關鍵時刻，我們將把這些設備和人員重新部署到下一個疫情重災區，我將親自調配與管理。」

美國總統川普表示，他一直與古莫州長合作，將盡其所能幫助紐約克服疫情挑戰。

川普稱，《國防生產法》是「偉大的工具」，將要求私企協助生產關鍵的醫療用品。特斯拉 (TSLA-US)、福特 (F-US) 正加入國家隊，製造呼吸器等醫療設備。