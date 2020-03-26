美國務卿：G7都深知中國造假「武漢病毒」消息

美國國務卿龐培 (Mike Pompeo) 週三 (25 日) 在七國集團 (G7) 虛擬會議上重批中國造假宣傳運動，還試圖說服成員國將「武漢病毒」納入聯合聲明草案中。

美國總統川普週三 (25 日) 表態不再使用「中國病毒 (COVID-19)」，但美國國務卿龐培仍未改口，在 G7 會議上抨擊中國不但美化數據式的宣傳，還誣陷病毒是美軍帶去中國，故意地拖延與西方各國分享重要的疫情資訊，因而加劇了全球疫情擴散。

龐培說：「今天上午參加會議的每個國家 (G7 成員國) 都深知中國正進行虛假資訊宣傳，試圖轉移人們對真實疫情的注意力。」

龐培稱：「來自俄羅斯、伊朗以及中國的虛假宣傳活動仍在繼續… 他們談論病毒是美軍帶來的，他們還說這也許始於義大利，種種一切都企圖擺脫責任。」

龐培呼籲：「(他們) 應受譴責的時間到了… 對於世界而言，了解真正的情況很重要，我們仍然需要中國提供有關那裡發生的事情的良好訊息。」

龐培提到：「這是一個持續不斷的全球危機，我們需要確保當今每個國家 (包含中國) 資訊都是透明的，分享真正的情況。」

龐培週三試圖說服 G7 成員國將「武漢病毒」納入聯合聲明草案中，但遭拒絕，最終 G7 成員國各自發表聲明。

一位歐洲外交官表示：「美國務院的提議觸碰紅線… 我們不可能認同這種病毒的汙名化，並試圖傳達這種資訊。」

中國外交部發言人耿爽表示，中國敦促美國停止將這一流行病政治化、停止攻擊和誹謗中國，中國資訊是透明的，並與世界衛生組織 (WHO) 和包括美國在內的其他國家共享資訊。