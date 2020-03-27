零工經濟有保障 美國自由工作者准入失業補助範疇

美國參議院週三 (25 日) 晚間順利通過 2 兆美元刺激方案，華盛頓同意將 Uber、Lyft 以及 Airbnb 等自由工作者納入失業補助範疇，意味著零工經濟的所有工作者將不再被排除於保護網之外。

該法案將允許 Uber 和 Lyft 司機等零工以及自由職業者和自僱人士申請失業補助金。紐約民主黨領袖 Chuck Schumer 於新聞稿指出，無論是為小型、中型或大型企業工作的人、自僱人士和零工經濟中的一員，方案的失業補助金將保護所有工作者。

(圖：AFP)

參議院刺激方案中的「疫情大流行失業補助」規定，承包商、自由工作者以及其他自僱人員皆有資格獲得失業保險金，接受者有資格平均獲得 4 個月的補助。

Uber 執行長達 Dara Khosrowshahi 週四 (26 日) 表示：「我很開心參議院確保司機、送貨員以及所有獨立工作者都能獲得刺激方案中的失業補助，這些人大部分都面臨空前的經濟危機。」

聯邦法律規定，失業保險金應與每週薪資相等，並以國家設定的最高金額為上限，上限因州而異，例如佛羅里達州的最高限額為每週 275 美元，加州則為每週 450 美元，最高每週獲得 600 美元。

該項法案順利在參議院通過後，接下來將提交眾議院，預計本週五 (27 日) 進行投票，待總統川普簽署後正式出台。