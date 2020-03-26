跟進Fed無限QE！歐洲央行宣布取消購債上限

歐洲央行 (ECB) 週四 (26 日) 宣布取消先前推出 7500 億歐元緊急購債計畫的購債上限，賦予央行無限火力應對武漢肺炎 (COVID-19) 疫情對歐元區經濟的衝擊，繼聯準會 (Fed) 後再一主要央行擁抱無限 QE。

ECB 週四 (26 日) 發布文件表示，將取消針對歐元區各成員國的購債限制，允許央行購入超過三分之一的國家主權債，並預計這次的 QE 購債計劃將至少持續到 2020 年底。

消息公布後，歐元區政府公債價格上漲持續，其中以短期義大利公債價格漲幅最大，義大利 2 年期公債殖利率下跌多達 13 個基點，至 0.32%，觸及一週最低水平；而德國 10 年期公債殖利率也下跌 6 個基點，至 -0.32%；希臘公債殖利率下跌 27 個基點，至 2.09%。

義大利 2 年期公債殖利率 圖片：investing.com

Danske Bank AS 首席分析師 Jens Peter Sorensen 表示：「ECB 的決定擁有充分彈性，不僅對債券和發行人沒有限制，且到期日也有所提升，ECB 幾乎可以做他們想做的任何事情。」

日內瓦 Pictet＆Cie 銀行全球策略師 Frederik Ducrozet 表示，這些細節已改變了歐洲央行的局面。「總體來說，ECB 的決定幾乎消除資產購買的所有限制，這提高了歐洲央行承諾的可信度。」他認為必要的話，資產購買可以持續到 2021 年。

瑞銀集團 (UBS Group AG) 的利率策略師 Jamie Costero 認為，取消上限有助於緩解疫情引發的流動性問題，交易商可輕鬆透過 ECB 來降低風險，向市場提供流動性，這是非常必要的。

此前傳出 ECB 準備在必要情況下啟動直接貨幣交易計劃 (outright monetary transactions，OMT)，這項計劃在 2012 年由前 ECB 主席德拉吉 (Mario Draghi) 推動設計，允許政府在特定條件下，無限量購買成員國發行的債券。

不過貝倫貝格經濟學家 Florian Hense 認為，緊急購債計劃似乎更適合應對當前危機。「當然，一旦有國家要求，並取得歐洲穩定機制 (European Stability Mechanism) 支持，OMT 計畫依舊是一個有利選項。」