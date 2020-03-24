Fed無限QE刺激 日股飆逾7%漲幅創4年半最大

美國聯準會 (Fed) 為緩和武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，在週一 (23 日) 再度出招，除了推出無限量化寬鬆 (QE) 來收購債券資產，也提供信貸給美國家庭及企業來進行直接金援。然而市場反應欠佳，美股早盤全面走低，道瓊指數終場下跌 3.04% 或 582.05 點，收在 18591.93 點。

週二 (24 日) 日股早盤大幅上揚，在相隔 7 個交易日後再度站上 18000 點。由於多檔日股從週一 (23 日) 就開始表現突出，也加速了短線買進。光是在迅銷 (9983-JP)、軟銀集團 (9984-JP)、東京威力 (8035-JP) 這 3 檔個股的領漲下，就將日經 225 指數向上推高了 400 點左右。

終場日經 225 指數上漲 7.13% 或 1204.57 點，以 18092.35 點作收。當 (24) 日漲幅創下 2015 年 9 月 9 日 (1343 點) 以來新高，在歷年紀錄中排行第 9。

日經 225 指數走勢日線圖 (圖片來源：Google)

JPX 日經 400 指數也連續 5 天出現上揚走勢，上漲 3.38% 或 389.92 點，以 11938.04 點作收。東證股價指數 (TOPIX) 亦出現連續 5 天上揚，上漲 3.18% 或 41.09 點，收在 1333.10 點。

昨 (23) 日美國聯準會雖然推出無限量化寬鬆，但是道瓊指數仍以下跌作收。與上週末相比，跌逾 500 點。

不過，歐美的避險基金在武漢肺炎影響下紛紛受到衝擊，投資人為了兌現也拋售美股，再度改抱日股，也是日股走揚的可能原因。

加上日本央行在 3 月 19、23 兩日共買進逾 2000 億日圓的 ETF，也帶動日股向上攀升。投資人在預測股價仍會持續上揚的心理下，在股票賣出方面也抱持觀望態度。

上週由於期貨市場走低，日股也因而出現賣壓。目前則因為股市行情看漲，賣壓也暫時出現放緩。

然而短線交易集中，投資人也對市場的劇烈變動有所警戒。有分析師表示，認為股市探底而大筆買進的投資人並不多。市場一般認為，目前突然上漲的日本股市，到了 4 月之後仍有可能再度下探。