全美瘋囤物資 亞馬遜關閉Prime Pantry服務

電商巨頭亞馬遜週四 (19 日) 暫時關閉其 Prime Pantry 送​​貨服務，原因是由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情而激增的「高訂單量」，導致供不應求。

由於疫情爆發導致多個地區實施隔離措施，民眾降低出門的頻率而瘋狂囤積物資，美國實體店面的商品多數被搶購一空，消費者進而轉向線上零售商。

亞馬遜發言人證實，全美已暫時關閉 Prime Pantry 送貨，他們目前已經不再接受新訂單，因為還有許多未出貨的訂單，目前亞馬遜正在全力加速補貨中，一旦庫存充足，會再開放訂購。

亞馬遜的 Pantry 網站上發布了一則置頂消息，顯示「亞馬遜已暫時關閉 Pantry 服務，目前我們正忙於補充庫存」。

亞馬遜的 Pantry 網站宣布關閉 (圖片: CNBC 截自亞馬遜)

2014 年亞馬遜推出了 Prime Pantry 服務，亞馬遜的 Prime 會員可透過此網站購買折扣後的日常生活用品，宅配重量最高可達 45 磅，且享有優惠的宅配運費 5.99 美元。

發言人表示，亞馬遜網站上還有其他類似 Pantry 的服務，例如：生鮮雜貨平台 Amazon Fresh、Whole Foods，和供應居家用品的 Grocery and Household 等。

亞馬遜於上週六就表示，由於部分供應鏈產能尚未恢復，要如期補足庫存尚需時間，部分熱門品牌和商品不是暫時缺貨、就是必須延遲交貨日。

在這龐大的需求下，廠商供不應急，亞馬遜的當日和隔日送貨服務，也因為商品短缺而延誤交貨。週一 (16 日) 亞馬遜更宣布在美擴大雇用 10 萬名員工，以增加其倉儲和快遞的人力。