小摩大砍網路股獲利預期 列亞馬遜、Netflix為疫情受益清單

因應武漢肺炎疫情大流行，摩根大通週三 (18 日) 調降多數網路股獲利預期，但也有部分例外，如亞馬遜 (AMZN-US) 和 Netflix (NFLX-US) 等。

摩根大通網路股分析師 Doug Anmuth 週三下調了 20 多家企業獲利預期和股票目標價，他甚至表示，下修後的數據是「現階段最樂觀的預期」。

他假設美國和歐洲連續 2 季 GDP 萎縮，第二季承受壓力最重，第三季較輕，且衝擊力道仍持續至第四季。

Anmuth 下修最大幅度是網路旅遊機構，例如 Booking.com (BKNG-US)、Expedia (EXPE-US)、TripAdvisor (TRIP-US) 和 Trivago (TRVG-US)。

他估計這些公司未來幾季的業務可能較去年同期減少 50% 之多，雖然這些企業的股票截至週二已經下跌約 40%，但他認為繼續走低的風險很高。

Anmuth 認為，共享乘車企業同樣岌岌可危， Uber Technologies (UBER-US) 和 Lyft (KLFT-US) 最脆弱，因為美國大都會地區乘車量下降了 40% 至 50%，因此他將 Uber 目標價自 51 美元調降至 32 美元，Lyft 目標價自 85 美元砍至 44 美元。

美國本地網路公司也同樣受重創，例如 Yelp (YELP-US)、Groupon (GRPB-US) 和 ANGI Homeservices (ANGI-US) 也像中小企業一樣受困於當前防疫關閉的宏觀疲軟環境。

與此同時，網路發行商如 Alphabet (GOOGL-US)、臉書 (FB-US) 和推特 (TWTR-US) 「可能因近期參與度提高而受益，但宏觀環境實質疲軟最終仍會使行銷支出承壓，會出現像 2009 年那樣的滯後效應。」

他在報告中提到，因為疫情衝擊，企業為節省成本而縮減廣告支出，而相比電視和廣播的廣告方式，網路公司的廣告費用最能輕易調整，所以首當其衝。「雖然網路廣告投放的投資報酬率高，但最終也得讓消費者願意點擊並消費。」他將 Alphabet 目標價自 1535 美元調降至 1340 美元，臉書目標價自 255 美元下修至 225 美元，推特則自 44 美元削減至 35 美元。

疫情中的亮點

他認為這波疫情中也有一些亮點，例如電商公司就能因為實體商店關閉而受益，加上大眾畏懼前往公共場所，居家時間增加，可能也會加速消費方式轉向網路的長期趨勢，亦即疫情過後能會持續力道。

因此他列出亞馬遜、eBay (EBAY-US) 和 Chewy (CHWY-US) 為受益清單。他在年初時就認為亞馬遜是他的首選之一，目標價為 2525 美元，較週三收盤 1830 美元隱含漲幅 37%。

他認為網路訂閱服務也在受益範圍內，例如 Netflix (NFLX-US)、Peloton Interactive (PTON-US)、Chegg (CHGG) 和 Spotify Technology (SPOT-US)。

他舉例，2008 年至 2009 年低迷期間，亞馬遜也在整體零售和網路零售市場上提高市占份額，2019 年超過 9000 家實體店關閉，而 2020 年預計超過 15000 家商店關閉，

「我們相信，在武漢肺炎疫情過後，一些實體店面不會再重新營業。從長期來看，亞馬遜不僅是主要受益者，而且整個產業最佳運營商和最佳定位。」