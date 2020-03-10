拋售潮該買誰？市場聚焦蘋果、亞馬遜宅經濟

投資銀行 Wedbush 分析師 Dan Ives 週一 (9 日) 表示，投資者在這波拋售潮中應關注蘋果，Ives 認為，目前武漢肺炎疫情引起的供應鏈問題「是短暫的衝擊事件」，今年下半年 iPhone 需求就會開始正常化。

蘋果 (AAPL-US) 股價週一跟隨大盤重挫 7.9%，收 266.17 美元，自 52 週高點 327.85 美元大幅下墜，但 Ives 指出，投資者「未來 5 至 10 年間應關注科技勝利組，其中蘋果最為核心。」

Ives 表示：「供應鏈問題和中國需求轉移是近期基本面阻力，我們主要關注在 5G 時代即將出現的大規模升級機會，2021 財年可望有 2.15 億至 2.20 億個單位。」

Ives 認為：「最終，儘管供應鏈和需求在未來幾季將變動，我們相信蘋果基於時機轉變可望在 2021 財年的上行趨勢出貨量超過 2.31 億支 iPhone，打破上一回在 2015 財年創下的出貨量紀錄。」

該報告推測，中國已約有 6000 萬至 7000 萬 iPhone 用戶準備好換機升級，蘋果「可能自 6 月止的季度起就返回常軌，至少讓一半的顧客換機。」

蘋果通常 9 月推出新款 iPhone，預計今年會推出 5G iPhone，隨著通訊商持續鋪設 5G 網路，最終讓 iPhone 用戶擁有更快速的數據傳輸速度。

Ives 表示，Wedbush 維持其對蘋果股票「優於市場表現」的評級。

「宅經濟」夯！亞馬遜也值得關注

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週一表示，在武漢肺炎疫情持續困擾股市下，亞馬遜 (AMZN-US) 似乎是個不錯的買進機會。

「我喜歡亞馬遜現在的價位。我認為，你絕對該在這時候建倉亞馬遜。」

美股週一動盪，S&P 500 甚至因開盤立挫 7% 而熔斷，亞馬遜週一也跟著大跌 5.3%，收 1800.61 美元，與 2 月 11 日登上的史上高點 2185 美元相比下跌約莫 14%。

Cramer 認為，亞馬遜這巨幅下跌為投資人創造了買進機會，因為亞馬遜事實上非常有能力對應因武漢肺炎疫情引起的經濟變化。

武漢肺炎導致居家人數變多，無論辦公、隔離或單純減少外出以降低感染風險等原因，消費者行為可能因而改變，選擇網購人數也會因此增加。

Cramer 指出，這種「宅經濟」趨勢已經發展多年，在此波疫情助長下，更是加速宅經濟的發展。

「宅經濟變成主題，亞馬遜可以滿足一切。」Cramer 週一說到。

Cramer 認為，油價崩跌也讓亞馬遜受惠，因為亞馬遜的運輸成本將下降。由於疫情影響，原油需求下降，加上 OPEC 與俄國擴大減產的協議破裂，導致油價崩跌。

Cramer：不要搶進沃爾瑪

Cramer 推薦亞馬遜的同時，也警告投資者不要逢低買進沃爾瑪 (WMT-US)。

沃爾瑪週一開盤走低，盤中上漲約 2%，但收盤小跌 0.06% 至 117.16 美元。 Cramer 指出，該股較 3 月 28 日的 52 週低點 96.53 美元上漲了 20％以上。

他認為沃爾瑪的價格必須再進一步下跌才值得買進。