小店難撐！Cramer：疫情過後 全美恐怕只剩下3家零售店

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週五 (20 日) 表示，他擔心武漢肺炎大流行造成的經濟衝擊會讓美國之後只剩下 3 家零售商。

「如果我們早點擺脫困境，那麼其他小企業還能再開張，但如果比較晚脫離困境，美國恐怕只剩下 3 家大零售商還存活著了，就是亞馬遜 (AMZN-US)、沃爾瑪 (WMT-US) 和好市多 (COST-US)，要是真的變成這樣，政府恐怕也難以承受。」

美國零售業已由這 3 巨頭為主宰，但如果真的只剩下這 3 家會是什麼光景？「你能想像一個國家剩下 3 家零售商意味什麼嗎？」

由於許多較小規模的零售商和雜貨店難以撐著開店，亞馬遜、沃爾瑪和好市多的生意因為採買生活必需品的顧客激增而蓬勃發展。

雖然道瓊工業指數較上個月紀錄高點下滑 30% 以上，但道指成份股沃爾瑪週三收盤創史上高點 128 美元。

週四晚上，沃爾瑪更支付時薪員工將近 5.5 億美元的紅利獎金。

沃爾瑪公司事務執行副總裁 Dan Bartlett 週五表示，這些獎金是用來獎勵員工非常努力的工作表現，並在武漢肺炎導致經濟不明朗時期，將錢放到他們的口袋，「這幾乎像是沃爾瑪員工的迷你刺激措施。」

沃爾瑪計劃在 5 月底之前招聘 15 萬名新人，以因應商店、俱樂部、配送中心和提貨履約中心不斷增加的需求。

好市多地區經理指出，為了應對各地封鎖的可能性，消費者出現大量恐慌性購物，部分地區甚至買氣比聖誕假期前的購物季還要熱絡。

亞馬遜週一表示，計畫招聘 10 萬名新倉儲和送貨人員，來處理爆量的網路訂單。亞馬遜同樣也調漲美國倉儲和送貨人員的時薪，每小時薪資提高 2 美元直至 4 月底。

截至週四收盤，亞馬遜雖然較上個月紀錄高點下跌 13%，但表現遠優於大盤。好市多也是如此，截至週四收盤，僅較 2 月的紀錄高點下跌約 6%。