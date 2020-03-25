分析師：美股單日強漲不用太高興 這通常不是股市反轉信號

那些在股市暴跌中苦苦尋找底部的人可能會失望地發現，像週二 (24 日) 這樣戲劇性的強力反彈，通常不是股市由跌轉升的信號。

美國股市近期快速跌入熊市，市場上信心匱乏，失望情緒直到週二有所反轉，由於看好國會即將達成協議，通過 2 兆美元的大規模刺激方案，帶來股市巨幅反彈。

道瓊指數飆升 11.37%，創 1933 年以來的最大單日漲幅，標普 500 指數強漲 9.38%，也是 2008 年以來單日之最。

但由以往數據來看，投資人對這種「報復性反彈」仍應謹慎應對。在過去 20 次標普 500 指數單日上漲 8% 或更多時，有 13 次是在股市處於熊市時發生，市場趨勢未因此改變。

熊市 (紅色) 更常見到強力反彈 (圖表取自路透)

Susquehanna 金融集團衍生品業務主管 Christopher Murphy 表示，這種達到 8% 的漲幅未必是健康的信號，投資人應該切記，一些歷史上令人印象深刻的強漲，都發生在熊市期間，一日超強行情不見得能說明什麼。

例如，在 2008 年，崩盤期間兩次最大的上漲都出現在 2008 年 10 月，但緊跟其後的是 5 個月的兩位數跌幅。

保德信金融駐紐澤西的首席市場策略師 Quincy Krosby 說，你不能因為一次強勁反彈，就認定市場將在下週或下下週就出現轉機。

Krosby 認為，當前市場走勢，很大程度要取決於貨幣和財政應對措施，能否避免經濟長期下滑。

就歷史情況來看，只有等風險資產慢慢溫和地上漲，熊市才有望結束，突然彈升很少有太大作用。例如，2009 年牛市的到來，是以標普 500 指數上漲 6.4% 開啟，2002/2003 的牛市則是從上漲 3% 開始。

週二晚間最新的進展，白宮與國會終於就一系列刺激計畫達成共識，參議院最早於週三便會就此方案進行表決。但是這項計畫也需得到眾議院通過，才能最終送交總統川普簽字生效。