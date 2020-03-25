回復速度更快 債券投資人免驚！

從 2 月高點以來，儘管跌幅小於全球股市，新興市場債券與高收益債券仍經歷近 20% 的下跌。參考過往經驗來看，「鉅亨買基金」認為兩者特色都是恢復速度驚人，反彈回高點的時間遠快於股市。投資人不需於價格相對較低的當下緊張賣出，冷靜領取債息並等待價格恢復方為上策。

1. 經過大跌，美國股市潛在跌幅縮小

跌入熊市，不同時點買入美國股市與恢復速度

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採標普 500 指數，資料期間: 1945-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

從第二次世界大戰以來，當美國股市從高點跌入熊市後，平均而言，要回到先前高點所需時間為 49 個月。但若投資人是在股市從高點下跌 10% 或 20% 後才進場，回到購買價格的所需時間大幅降低至 28 個月與 15 個月。若投資人更有耐心，於下跌 30% 後才進場，只需要 11 個月就能回到購買價格。如今，美國股市已經從高點下跌超過 30%，有耐心的投資人可以考慮分批投入美國股市。

2. 債券反彈更快，持有更放心

相較於美國股市的 49 個月，新興市場債券與美國高收益債券恢復速度更快。假設投資人買在波段最高點，平均而言，投資人只須等待 22 與 19 個月，含息總報酬就能回到高點。若投資人於當月下跌超過 10% 買進，新興市場債券與美國高收益債券只需要 5 與 4 個月就能開始獲利，速度遠快於美國股市。以近一個月的表現來看，新興市場債券與美國高收益債券的大跌，都提供更好買點。

相較股市，債券恢復速度更快

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採美銀美林新興市場債券與美銀美林美國高收益債券總報酬指數，資料期間: 1991-2020 與 1986-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 持有時間拉長，債券虧損機率低

新興市場債券與美國高收益債券滾動正報酬機率

資料來源：Bloomberg，採美銀美林新興市場債券與美銀美林美國高收益債券總報酬指數，「鉅亨買基金」整理，資料日期: 1991-2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

新興市場債券與美國高收益債券除了恢復速度快外，還有一個特色超適合長期投資人。從 1991 年以來，假設投資人於任何一個月買進新興市場債券與美國高收益債券，持有 3 年的正報酬機率分別為 98% 與 94%。若持有時間拉長至 5 年，正報酬機率將進一步升高至 100% 與 97%，遠高於美國股市的 78%。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

債券基金別亂賣，下跌買進勝率高

無論是新興市場債券基金或高收益債券基金，都有跌深反彈快速的特色。已買進的投資人不須過度擔憂並賣在低點，空手的投資人也可趁顯著下跌時買進，搭配長期持有來獲取亮眼收益。

鉅亨精選基金

>>PIMCO 新興市場債券基金 - E 級類別 (累積股份)

>>NN (L) 新興市場債券基金 X 股美元

>> 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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