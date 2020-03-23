手上的黃金資產該留該賣？看6個關鍵價

全球股市不斷受疫情及油價影響而重挫，向來被視為避險資產的黃金，行情不見上漲反而暴跌，手上持有的黃金資產到底該買還該賣？台銀報告指出，短期可觀察 6 個技術價位，若金價上漲，壓力價位依序為 1,577、1,600 和 1,622 美元；若下跌，支撐價位依序為 1,506、1,500 和 1,465 美元。

台銀報告指出，短期指標 KD 與 RSI（日線）進入嚴重超賣區，顯示金價短線拉回已深，若美國持續推出寬鬆政策，不排除金價重回 60 日均線（約 1,577 美元）之上；若全球股市持續血流不止，黃金仍有可能被市場拋售變現，如金價跌破低點（約 1,506 美元），將朝 240 日均線（約 1,465 美元）尋求支撐。

國際金價一度跌至每盎司 1477.90 美元，創下去年 12 月以來最低。為何向來作為避險資金去處的黃金表現會失靈？主因為投資人認清「熊市來了」，不只賣股票，還撤出長天期公債、投資等級債，因此金價除了有套現賣壓之外，還有換現金的賣壓。

OCBC Bank（新加坡華僑銀行）經濟學家 Howie Lee 指出，全球股市重挫、美國二度緊急降息，但金價仍沒有挑戰 2011 年 9 月創下的歷史高點每盎司 1,920 美元價位，顯示目前市場認為疫情對經濟的衝擊仍為暫時性的，但由於無法確切評估疫情何時緩解，因此，金價未來仍有機會挑戰歷史高點。

元大投信表示，當股市因非經濟因素出現短線重挫時，與股市呈低度相關甚至負相關的資產就是趁勢崛起之時，建議可加持具有避險性質的金融商品，如美元公債、黃金、日圓 ETF 等，不僅可達到避險效果，提升資產配置的多元性，與選擇 ETF 商品，也可達到分散風險的好處。