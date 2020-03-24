基金也要分散風險 這樣搭配攻守兼備

基金是一種買進一大包資產的投資工具，相較於持有單一股票或債券，已有分散風險的本質，但不代表只要好好挑選就能一檔基金走天下，專家建議，全球股票型基金搭配優質債券基金，是最簡單有效的分散風險配置。

不少投資人會直接買進近期漲幅最大的基金，並期望績效能夠複製到長期的未來，這種作法與其說是投資，更偏向投機。理財是為了讓資產穩定成長，而不是像賭徒一樣，一下子賺錢一下子賠錢，做好配置計畫，才能賺得穩健又長期。

鉅亨買基金建議，不想持有太多基金的投資人，可以透過全球股票型基金，加上優質債券基金，這是最簡單的投資組合。其中，股票占比別高於 80% 或低於 20%，過高的比重會降低資產分散的好處。

事實上，單一檔基金只能分散非整體市場風險，例如企業供應鏈出問題、員工罷工等，由於基金是投資組合，因此能降低單一公司帶來的衝擊。但遇到如最近全球股災、經濟體陷入衰退，投資人依舊會受傷。

既然買一檔不夠，那就買兩檔？這想法沒有錯，但不慎買到兩檔容易齊漲齊跌，也是枉然，例如已開發股市搭配新興股市。回測歷史數據，假設將資產均分在已開發及新興股市，同樣在最差的時機進場，並持有 3 至 5 年，報酬率分別為 - 46.6% 與 - 35.2%，竟然比只持有美股還差。

造成這樣績效的主因是，雖然已開發國家與新興國家差異甚大，但像金融海嘯這種衝擊全球風險性資產的事件，兩者股市都會遭到重挫，自然就沒有降低風險的能力。

要做到分散風險，必須買進景氣好時會漲（風險性資產），搭配景氣不好時能夠抗跌甚至逆勢上揚的基金（避險性資產），如此一來，才能縮小虧損時缺口。