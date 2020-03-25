聯準會送大禮 投資級債稍喘口氣

近期投資級債市場危機四伏，資金因而大幅撤離，不過在美國聯準會再度出招，祭出無限 QE、購買公司債政策後，投資級債市場得以稍微喘口氣。法人認為，此舉有助於改善債市流動性，緩解投資級債流動性危機，不過聯準會此番大禮是否有效，仍需要觀察三大利差指標是否逐步收斂。

美國聯準會本周放大絕，祭出「QE(量化寬鬆) 無限、定向紓困」兩大政策，於市場撒錢。富蘭克林華美全球投資級債券基金經理人陳姵穎表示，聯準會再度祭出兩大關鍵措施，一是 QE 規模無上限，試圖運用金融市場功能平穩運行與貨幣政策有效傳導所需內，購買公債與房貸抵押擔保債券 (MBS)，以力求修復市場秩序。

二是改善債市流動性，計畫購入投資級債，建立初級市場企業信用機制 (PMCCF)、次級市場企業信用機制 (SMCCF)，為聯準會首度介入公司債範疇，前者提供企業融通管道，後者將容許聯準會於次級市場買進美國投資級公司債或 ETF 標的。

此次聯準會大禮中，最讓市場吃驚的是，首度購買「公司債」措施。第一金美國 100 大企業債券基金經理人許書豪分析，主要是新冠肺炎疫情造成市場恐慌，拋售金融資產，過去被認為具避險功用的公債、投資級債，同樣遭到非理性賣壓衝擊，所以，有別於過去經驗，聯準會本次購債標的，除了公債、MBS 之外，甚至首度擴大到公司債、債券 ETF，而且限於投資等級券種，已帶動 iShares 投資級公司債 ETF、Vanguard 長期公司債 ETF 大漲慶祝。

不過，購買投資級債政策是否有效，還需要留意一些指標。許書豪指出，是否產生效果，可借鏡 2008 年經驗，觀察三大利差指標是否逐步收斂：一是 Ted 泰德利差，即 3 個月期美元 Libor 與公債殖利率的利差；二是 3 個月期 Libor(倫敦銀行同業拆款利率) 與隔夜指數掉期利率之差；三是美國 3 個月商業本票與國庫券之利差。

由於這些都是用來衡量國際金融市場上拆借利率與無風險利率之間的差距，當市場恐慌情緒上升時，市場資金供給越趨緊張，利差將因此擴大；反之，當市場信心平復、流動性改善，利差將隨之收窄。

許書豪表示，由於近期受到流動性問題影響，導致美國投資債表現不佳，成為市場提款機；不過，一旦未來流動性改善後，美國投資級債有機會迅速回復正常表現，反彈上行。