CSR企業財報 連續5年跑贏大盤

ESG 已經蔚為全球風潮，也因此國內多數企業每年都會編製永續報告書 (CSR)，CSRone 永續智庫發表最新研究顯示，台灣去 (2019) 年有超 9 成的上市櫃公司出版永續報告，並發現編制 CSR 的企業，財報更是連續 5 年跑贏大盤。不過，該份研究也指出，台灣企業發展永續經營有三項隱憂，值得注意。

越來越多證據顯示，長期而言，企業可持續性發展將對公司財務產生實質性的影響，也因此，投資人逐漸重視企業可持續性發展，法人機構或各國退休基金已將環境、社會、公司治理（ESG）等列為核心投資概念，近年來相關資產規模不斷攀升，逐漸成為主流投資。所以，眾多企業已經意識到此趨勢，紛紛將 ESG 列為公司行為準則，並編製 CSR 報告書，主動揭露 ESG 相關訊息。

超過 9 成上市櫃公司編制永續報告書

CSRone 永續智庫發表的《2020 臺灣暨亞太永續報告現況與趨勢》研究顯示，2019 年臺灣共出版 556 本永續報告，以金融保險業、化學工業、電子零組件業為三大宗。同時去年永續報告中，92.3% 是由上市櫃公司出版，並且首度過半數 54.7% 經過第三方保證 / 確信。

另外，臺灣 2019 年營收百大企業，僅 9 家企業尚未出版永續報告。證交所與櫃買中心「第 5 屆公司治理評鑑」前 5% 榮譽的公司，則還有 8 家企業尚未出版永續報告。

不僅大型企業，中小型企業也逐漸風險意識抬頭，提早練兵。股本介於新臺幣 20 億元至 50 億元的上市櫃公司中，有 1/4 企業預見政府法規將趨向嚴格，自願性出版永續報告，且有超過 8 成都採用《GRI 準則》框架。

CSR 企業財報 表現優於大盤

另外，根據統計，臺灣有落實 ESG 的企業，每股盈餘中位數年年攀升，且表現優於未落實 ESG 的企業，該份報告也佐證的確有此趨勢。該研究顯示，出版永續報告之上市櫃企業，2019 年的每股盈餘 EPS (Earnings Per Share) 為 3.69，高於台股大盤的 2.49 以及未出版報告書的 2.14。這個數字是連續 5 年皆呈現優於台股大盤的情況，而且優勢有逐年擴大的態勢。

同樣的，權益報酬率 ROE (Return On Equity) 也是相同的趨勢，出版永續報告之上市櫃企業 ROE 為 8.66%，高於台股大盤的 5.72% 以及未出版報告書的 4.50%，5 年來也都是如此。

國內企業永續經營 3 大隱憂值得留意

該份調查也指出，目前國內企業在永續經營上有三項隱憂，值得注意。一是綠色經濟價值鏈 U 型磁鐵卻兩端失靈：綠色經濟價值鏈的 8 個階段 (設計、採購、生產、包裝、運輸、行銷、產品服務、回收)，呈現 U 型磁鐵兩端失靈的現象。企業於中間階段挹注較多，卻於綠色經濟價值鏈的最前端「設計」與最末端「回收」處關注度不足。此兩端失靈的 U 型磁鐵，卻是整個綠色循環中最重要的銜接點。

二是臺灣 5 成企業暴露在供應鏈的違規風險：2019 年國內食品大廠發生傾倒肉品加工廢棄污泥事件，引起高度關注，顯示對供應商的管理作為已直接影響企業品牌價值。但報告研究顯示，556 家台灣企業中，僅有 5 成有評估供應商的風險，及協助供應商遵守永續規範。亦即仍有半數國內企業將商譽和品牌價值，完全暴露在供應商可能違反 CSR 與道德行為的風險中。

三是氣候風險升高、法規越趨嚴格，實際管理卻大幅落後：「氣候變遷」危險等級已升高到「氣候緊急」狀態，臺灣政府更修正法規，要求上市櫃企業必須揭露與氣候相關之風險與機會的鑑別、治理、可能衝擊之資訊。但此次研究發現，臺灣企業雖然重視氣候風險，將「氣候變遷」列為風險議題排序的第 4 名，但檢視企業實際作為的總平均只有 4.4 分，遠低於 10 分滿分。而且超過 6 成企業未揭露能源管理系統使用情況，超過 7 成企業則未說明碳足跡盤查情形。

CSRone 永續智庫每年會公布《臺灣暨亞太永續報告現況與趨勢》，已經成為瞭解臺灣與國際永續趨勢的重要參考依據。今年邁入第 8 年，主要檢視 2019 年 642 本企業永續報告 (臺灣 556 本、亞太 86 本) 的 846 項指標。