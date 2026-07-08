鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-07-08 19:20

美國總統川普於土耳其舉行的北約 (NATO) 峰會上投下震撼彈，聲稱美國與伊朗之間暫時性的停火協議已經「結束」，再與伊朗談只是「浪費時間」，此舉隨即引發全球金融市場劇烈震盪。

美股期貨在川普發表談話後大幅走低，道瓊指數期貨暴跌 705 點或 1.3%，標普 500 與那斯達克 100 指數期貨跌幅也超過 1%。歐洲市場同樣慘淡，Stoxx 600 指數下跌 1.8%，除能源與天然氣行業外，所有主要區域股市與行業均呈現走低態勢。

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與股市的慘烈形成對比，國際油價因供應擔憂而大幅噴發。布蘭特原油期貨大漲超過 6%，觸及每桶 79 美元，創下 6 月下旬以來新高，西德州原油 (WTI) 期貨同樣上漲 6%，至每桶 74.75 美元。

在川普談話之前，中東局勢正因軍事敵對行動重啟而再度陷入混亂。

根據美軍中央司令部聲明，美國周二晚間針對伊朗發動了一系列「強大打擊」，以報復先前三艘商船在荷姆茲海峽遭到襲擊。

在發動攻擊之前，美國財政部已率先撤銷了一項允許伊朗在全球銷售石油的許可證。對此，伊朗外交部批評美方的行動「嚴重違反」雙方上個月達成的諒解備忘錄，並強調伊朗武裝部隊將毫不猶豫地捍衛領土完整與國家安全。

然而，北約秘書長呂特 (Mark Rutte) 在峰會上表示，美國的打擊行動是「絕對必要」的。他強調，當伊朗違反停火協議並襲擊船隻時，美國採取有力回應至關重要。

分析師指出，投資者先前對局勢降溫過於樂觀。Capital.com 資深分析師 Daniela Hathorn 表示，市場過去幾周一直假設衝突會逐漸淡化，但最新的攻擊行動提醒了投資者，持久的和平協議仍遙不可及。

此外，投資者正屏息以待聯準會 (Fed)6 月的會議紀錄，這也是新任主席華許 (Kevin Warsh) 主持的首場會議。市場預期會議紀錄語調可能偏向鷹派，若通膨壓力持續，可能會有進一步升息的信號。