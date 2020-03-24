疫情重創英國經濟 3月綜合PMI創1998年來最低

IHS Markit 於週二 (24 日) 公佈英國 3 月份綜合 PMI 初值，報 37.1，較 2 月份的 53 大幅衰退，且低於所有分析師的預估值，並創下自 1998 年 1 月 Markit PMI 指數開始統計以來的最低值。

另外，3 月份的服務業 PMI 指數則是由 53.2 降至 35.7，亦創下歷史低點。製造業 PMI 指數的下跌幅度則較小，由 2 月份的 51.7 下跌至 48。但是，若觀看製造業 PMI 指數的細項，可看出製造業生產的跌幅，創下自 2012 年 7 月歐債危機以來最大。

英國綜合 PMI、製造業 PMI、服務業 PMI 指數 (圖：Bloomberg)

根據最新 PMI 數據可看出，受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情擴大的影響，造成企業活動停擺、以及服務業店家關閉，並導致英國的經濟面臨了前所未有的衰退，衰退速度甚至較 2008-2009 年金融海嘯時期更為嚴重。

由於 3 月份 PMI 指數初值的統計期間，並未涵蓋英國政府於上週五 (20 日) 所下令的關閉餐廳、酒吧等店家，IHS Markit 的經濟學家 Chris Williamson 表示，本次 PMI 數據的跌落仍只是冰山一角，預估第二季英國經濟衰退的幅度將會進一步擴大。

IHS Markit 預估英國本季的 GDP 將衰退 1.5%-2%，在 2008-2009 年金融海嘯時期，英國 GDP 創下史上最大的單季跌幅 2.1%。

為了減輕疫情的衝擊，財政大臣 Rishi Sunak 已於上週承諾將提供企業 3300 億英鎊 (約 3800 億美元) 的貸款，並針對因疫情而無法正常工作的勞動人口，提供 80% 的薪資補貼。

除此之外，英國央行亦將基準利率調降至歷史低點 0.1%，並承諾額外購買 2 千億英鎊的資產。

前英國央行行長 Mervyn King 表示，目前英國經濟所面臨的挑戰，較 2008-2009 年金融海嘯時來得更為嚴峻，而為了對抗疫情的衝擊，英國政府的公共借款也可能將大幅增加。

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