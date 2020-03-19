英國宣布本週五後停課 英鎊聞訊貶逾3%

近來因疫情防控不嚴謹而備受爭議，綜合外媒報導，英國首相強生 (Boris Johnson) 週四 (19 日) 表示，考慮到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情大流行，全國將自本週五 (20 日) 後停課，英鎊匯率聞訊重貶逾 3%。

停課消息傳出後，英鎊兌美元重貶 3.63%，暫報 1 英鎊兌 1.1613 美元。

英鎊兌美元日線匯率走勢 (圖：Investing.com)

「考慮到當前狀況，我們認為應該透過關閉學校來對疫情上升曲線施加壓力。」強生在記者會上宣布，全國學校將從本週五 (20 日) 後開始停課，直到另行通知。

當被問及倫敦是否有可能封城，英國首相發言人 James Slack 稍早拒絕排除封城可能性，他強調將根據科學及醫學建議，採取一切必要措施來保護公眾安全。

他稱道：「出自於安全考量，政府擁有讓個人進行自我隔離的權力。」

為防止疫情擴散，英國蘇格蘭、威爾斯週三 (18 日) 先行宣布，境內所有學校自本週五 (20 日) 起一律停課。

蘇格蘭首席大臣 Nicola Sturgeon 表示，相關細節仍有待釐清，目前僅確定今年夏季學期結束前不會重新開課。威爾斯教育大臣 Kirsty Williams 也宣布境內所有學校提前展開原定 4 月中的復活節假期。

英國官員週三 (18 日) 下午針對學校停課問題進行討論，一位官員稱，防疫措施可能包含限制倫敦的人員流動，不過這項措施不會在週五前實施。

當被問及為何未如預期對倫敦實施封城，強生僅回答將會在對的時間採取正確的措施。截至週三 (28 日)，英國武漢肺炎累計確診病例達 2642 例，累計死亡 72 例。