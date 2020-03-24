日本汽車、通訊兩大龍頭合作 相互出資2千億日圓

日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 與該國通訊業龍頭 NTT(9432-JP) 在週二 (24 日) 宣布，兩家公司將進行資本及業務合作，彼此將互相投資約 2000 億日圓。豐田預計在 2021 年所展開的智慧城市 (Smart City) 計畫，還有自駕車的研發也都將投入雙方技術。

豐田汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

NTT 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

豐田汽車社長豐田章男與 NTT 社長澤田純，在日本時間 24 日下午 3 點召開了共同記者會。澤田社長於記者會開始時的致詞說道「他對兩家公司的資本、業務合作感到非常興奮」，他也強調「我們在朝向未來，應該要持續的擴展智慧城市。豐田在自動駕駛還有其他種種方面都有著力，希望透過雙方的合作來建構居民及地域社會的基礎。」

澤田社長認為豐田是「全球最大的移動 (Mobility) 企業，也希望協助他們向外擴展」。

另一方面，豐田社長則認為「軟體優先」(Software First) 是當前的發展趨勢。以往硬體及軟體同時開發的時代已經過去，今後軟體的進化將會超越硬體。如果未來汽車的小改款改由軟體更新來進行，豐田也更能在硬體方面發揮強項。

還有豐田社長認為汽車所扮演的角色也將出現變化，IoT 物聯網將成為汽車社會的構成要素之一，而 NTT 能讓汽車在社會系統中漂亮的軋一腳。在某種程度上，雙方合作是個必然結果。

這兩家公司在今年 4 月 9 日將相互出資約 2000 億日圓，豐田將取得 NTT 約 2% 的股票，而 NTT 也會取得豐田約 1% 的股票。

另外在汽車的自動駕駛技術方面，豐田與 NTT 也希望藉由雙方的聯手合作，能與美國的超大型 IT 企業抗衡。