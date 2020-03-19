英國央行降息至歷史低點 擴大QE規模抗疫

英國央行 (Bank of England) 週四 (19 日) 意外宣布降息，將利率下調 15 個基點，至 0.1% 的歷史低點，並擴大量化寬鬆 (QE) 計劃，以應對疫情所致的經濟動盪，英鎊聞訊漲逾 1%。

截至台北時間週四晚間 23 時許，英鎊兌美元上漲 1.34%，暫報 1 英鎊兌 1.1769 美元。

英鎊兌美元匯率日線走勢 (圖：Investing.com)

英國央行於聲明中表示，武漢肺炎 (Covid-19) 疫情所帶來的衝擊可能相當巨大，但央行認為這僅是暫時的，並強調央行的作用為幫助滿足英國企業和家庭需求。

本次緊急會議除了將利率降至歷史低點，貨幣政策委員會投票同意藉由央行儲備金擴大 QE 規模，將政府債券和英鎊非金融投資級公司債持有量提升 2000 億英鎊，至 6450 億英鎊，為市場挹注更多流動性。

此外，英國央行貨幣政策委員會一致認為，英國央行應擴大針對中小型企業的定期融資計畫 (Term Funding Scheme，TFSME) 規模，這項計畫旨在為中小型企業提供具成本效益的資金來源，並幫助商銀降低貸款利率。

為減緩疫情衝擊，英國央行上週甫宣布降息兩碼至 0.25%，隨後宣布 300 億英鎊 (約 384 億美元) 的財政刺激計劃，期望同時在貨幣、財政雙政策助力下，能夠發揮預期效果。