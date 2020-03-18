英國疫情急轉直下！政府挪3千億英鎊救經濟

英國武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續擴大，週二 (17 日) 英國新增確診病例高達 407 人，創下單日新高。財政部長 Rishi Sunak 宣布推出 3300 億英鎊 (約合 3980 億美元) 的經濟紓困方案，以支持受疫情衝擊的企業，保障企業皆可獲得政府擔保的貸款。

Sunak 表示：「英國政府將竭盡所能，保障員工收入，支持企業度過時局」

他宣布將對受疫情波及最嚴重的經濟部門提供包括減稅和贈款等援助；同時英國國家衛生局 (NHS) 將獲得所需的任何醫療資源。

Sunak 解釋，較小型的企業最高能獲得 2.5 萬英鎊的現金補助；而資金困難的民眾可豁免房屋貸款 3 個月。

近幾日英國每日新增病例已達到 3 位數以上。Rishi Sunak 認為武漢肺炎不僅是公共衛生事件，更可被稱為「經濟緊急事件」(Economic Emergency)。英國迄今累計確診病例上升至 1950 人，死亡病例新增 18 人，累計總人數高達 71 人。

自疫情爆發以來 ，英國政府一直維持「佛系防疫」的作風，多數英國學校和企業依然照常上班上課；相較下，鄰國歐洲，則紛紛宣布取消大型集會、封鎖邊境，也關閉多數公共場所。

前一日 (16 日) 英國首相強生 (Boris Johnson) 罕見祭出公眾隔離措施，呼籲民眾避免出入酒吧，且盡可能居家辦公，以避免和他人進行「不必要的接觸」。

強生於週二表示，若不採取激進的財政措施，病毒將使國家醫療衛生系統超支，不排除宣布進一步的公共限制。