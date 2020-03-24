超越蘋果 三星躍居全球智慧型手機處理器第三大廠

據調研機構 Counterpoint Research 最新的數據顯示，三星電子已經擊敗蘋果 (AAPL-US)，在全球智慧型手機應用處理器 (AP) 市場上位居第三。

Counterpoint Research 的報告中表示，2019 年全球行動處理器市場的市佔率排名中，三星位居第三，市佔率 14.1%，較前一年上升 2.2%。而蘋果則落於第 4 位，市佔率為 13.1%，較前一年下滑 0.5%。

報告指出，三星自己所研發的 Exynos 處理器，除了應用在三星自家的 Galaxy 旗艦機與中階機型外，也涵蓋中國手機品牌，像是 vivo 等機款，並預期將搭載在 vivo 最新的 X30 機型上。

在 2019 年，受惠於北美與印度兩大市場地區對智慧型手機需求強勁帶來銷量大增，三星 Exynos 處理器市佔率有所成長，超越蘋果的 A 系列處理器。三星在歐洲和拉丁美洲佔據了相對較大的市占率，在其他地區的市占率也較上一年相比有所增加。

不過，諷刺的是，消費者對三星 Exynos 處理器似乎並不非常滿意，如今用戶正在 Change.org 網站正在進行請願，期望三星停止在 Galaxy 旗艦智慧手機中使用 Exynos 處理器，至今已有近 2 萬人在請願書上署名。

排在第 1、2 位的則是高通和聯發科，市佔率分別為 33.4% 和 24.6%。高通在除中東非洲地區以外的所有地區均擁有超過 30% 的市場占有率，排名第 2 的聯發科在中東、非洲、印度和東南亞等廉價智慧型手機最受歡迎的市場中表現強勁。