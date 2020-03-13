英首相警告：英國武漢肺炎感染 恐達1萬人

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情蔓延至全球，在歐洲地區快速擴散，英國目前確診人數為 596 人。不過英國首席科學家 Patrick Vallance 爵士曾表示，英國真正的感染人數恐怕已達到 1 萬人。英國首相強生 (Boris Johnson) 在週四 (12 日) 警告表示，英國可能將有更多家庭因此失去摯愛。

強生指出，武漢肺炎疫情「是本世代以來最嚴重的公共衛生危機」，如今政府最重要的任務是在高峰期保護老年人和弱勢群體。」他也表示，離疫情高峰期還需要幾週的時間，具體取決於病毒的傳播速度。

強生表示：「我將會與英國大眾同在。許多家庭可能因此失去摯愛。」由於缺乏疫苗，武漢肺炎將比一般的流感更危險，並且可能將「持續擴散」。

強生也表示，民眾只要有出現新的、持續性的咳嗽，或是高溫症狀，就必須先行自我隔離 7 天，以保護他人，並延緩病毒傳播。強生也宣布英國對疫情已從「控制」進入「延緩」階段，必須延緩病例高峰期發生時間，以免對英國醫療體系 NHS 帶來過大壓力。

英國前衛生部長 Jeremy Hunt 表示，民眾越來越擔心政府未能提前準備好應對疫情，他呼籲政府採取更積極的行動，包括關閉老人院給外部訪客。Hunt 表示，泰國和台灣等國家已通過採取此類行動控制了疫情。

英國首席醫學官 Chris Whitty 則表示，英國目前還不會採取社會隔離措施，疑似感染者不會接受檢測，檢測主要先以已住院者優先。此外 Whitty 也表示，目前沒有科學證據顯示需要停課，一切都在於時機點，「如果太早開始行動，民眾會感到疲累。這是一場持久戰。」