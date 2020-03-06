他靠兩檔ETF五年賺400萬 致勝關鍵小資也做得到

ETF 已然是投資顯學，知名財經部落客蔡至誠 (PG 財經筆記)，就靠 2 檔 ETF 組合， 5 年滾出 400 萬，繳出年賺 20% 的亮麗成績單。他分享經驗，只要找出目標，秉持長期持有、定期定額、股息再投資、選擇低成本 ETF 五大 ETF 投資心法，小資族一樣能穩當累積財富。

蔡至誠 24 歲時從 40 萬元起家，透過紀律地將資金投入 ETF，29 歲存進 400 萬，這樣的成績單，對薪水有限的小資族，格外具有參考價值。他指出，有人喜歡在乾草堆裡找針（飆股），但是一般人時間有限，很難做到盡善盡美，不如直接把整堆乾草打包買走，裡頭一定藏了不少好針，他建議從 5 大原則挑選 ETF：

隱含費用低：隱含費用包含手續費、管理費等，如果費用太高會侵蝕獲利。建議海外 ETF 最好低於 0.3%，本國 ETF 則要低於 0.05%。

指數追蹤績效好：避免拿不到該有的報酬。

規模夠大：建議不要低於 10 億元台幣，清算風險較低。

成交量與流動效高：買賣價差越小越好。

成立時間夠久：建議要 3 年以上，可檢視的歷史走勢與績效比較多。

市場地位高：例如大型基金公司發行，可由 Vanguard、iShares 入門。

蔡至誠偏好「包場型」ETF，投資範圍要夠大，要盡可能地一網打盡全球的好公司，所以鎖定海外兩檔 ETF，分別為美國先鋒集團旗下的 Vanguard 全世界股票 ETF（VT），與 Vanguard 總體債券市場 ETF（BND）。這樣一來，即使存款不多，也能用小資金賺遍全世界的錢。

他指出，這幾年金融市場波動不斷，因此資產配置非常重要，小資族可定期定額買進台股 ETF，並搭配較安穩的債券 ETF 分散風險，但建議一開始別買高收益債，因為波動性太大。此外，如果資金不夠買債券 ETF，就用現金部位取代。等到薪資成長，有夠多錢可運用，再轉往海外 ETF，進軍全球市場，目標是就是「投資全世界」。

目前蔡至誠的股債比例為 8:2，他指出，隨著年紀增長，或接近目標金額，就要減少持股比重，以降低風險。蔡至誠強調，要把資金投資在好的公司、好的債券，而不是一味追求高配息產品，紀律投資、慎選低成本 ETF，就能能不畏市場紛亂、睡得安穩。