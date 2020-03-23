破5成民眾看跌房價！這城市最悲觀

新冠肺炎不只造成股市投資人的恐慌，同時也影響民眾對於房價的看法，根據房仲業者調查，有超過一半以上的人認為第二季的房價會跌，其中六都之中又以台北市最為悲觀，看跌比例超過 6 成。

根據永慶房屋調查，民眾對於第二季房價趨勢的看法悲觀，有高達 55% 的民眾認為房價會跌，相較於第一季僅有 30% 民眾看跌，也可以看出消費者對於新冠肺炎疫情的擔憂，看跌比例同時也是 2018 年以來新高，而看漲及持平比例皆下降逾一成，顯見與中美貿易戰相比，新冠肺炎對房市的影響更甚。

在各大都會區中，又以台北市民眾對於房價最為悲觀，有高達 61% 的人認為第二季房價將下跌，其次是台中市，看跌比例也有 55%，新北市和新竹縣市看跌房價的比例則為 53%。對於房價最有信心的則是台南市，僅有 40% 民眾認為房價將下跌，認為房價仍舊看漲的人還是高達 28%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑說明，台北市為台灣的經貿中心，對於景氣的變動較為敏感，看待房價的波動也相對較大。而新竹及台中則是台灣科技業及製造業的重鎮，而大多數的產業鏈與中國製造業密不可分，在中國封城停工的狀態下，供應鏈面臨斷鏈風險，成為受到疫情影響較大的都會區。

至於房價跌幅，小幅看跌（5%-10%）的比例占 44%，大幅看跌 (10% 以上) 的比例則占 11%。謝志傑表示，受到疫情的影響，國內觀光業、航空業首當其衝，而餐飲住宿與零售業也大受影響，關店、歇業與無薪假等消息頻傳，將影響消費者的消費能力，因此，大多數的消費者認為第二季房價將下跌，也是合情合理，但在台灣疫情尚未失控，且低利環境持續的狀況下，房價大幅度崩跌的機會不高。