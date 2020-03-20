〈國泰金經濟調查〉與SARS大不同 不到三成民眾估房價會跌 買房難下手

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 3 月國民經濟信心調查結果，疫情愈演愈烈，各界也都關切房價是否會下跌，不過，據調查結果顯示，不到三成民眾預期房價會下跌超過 3%，顯示民眾認為即使經濟、資本市場一片劇烈波動，房價還是居高不下，對買房仍難以下手，有別於當年 SARS 跌出一波房價好買點。

國泰金指出，根據 2019 年第四季國泰房地產指數顯示，相較上年同季，全國房市整體呈現價量俱穩結構，各地區市況不同，呈現北盤整中南熱現象。

對於房價看法，依據本次調查結果顯示，42% 的民眾認為未來半年居住地縣市的住宅房價將持平在正負 3% 區間內，30.7% 的民眾預期將會上漲超過 3%，27.3% 的民眾則預期將下跌超過 3%，顯示全球疫情雖迅速擴散，然不到三成民眾預期房價會下跌超過 3%。

國泰金表示，根據住展雜誌統計，今年北台灣 329 檔期新成屋與預售屋預估推案量約 1606 億，較去年同期減少 27.6%，創 8 年來新低。

據本次調查結果顯示，43.5% 的民眾認為疫情會影響未來半年買房意願，其中高達 27.3% 的民眾認為會影響半年以上，而 26.5% 的民眾則認為不會影響，30% 的民眾原本就無任何買房需求，顯示肺炎疫情會影響多數有意願民眾的買房需求。