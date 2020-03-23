瞄準危老商機 寶和總座張應偉：把老屋變身客製化小宅

台灣住宅自有率達 8 成以上，而雙北地區普遍房價高、屋齡老舊，換屋族與下一代該怎麼購屋？寶和建設總座張應偉認為這是個商機；他直言，寶和建設未來的重心是整合危老，在地段、機能俱佳的老屋重新規劃客製化小宅，以強化耐震、綠建築與無障礙空間的技術，打造適居的美好生活。

出身新和、茂德體系，培養出敏銳市場嗅覺的張應偉坦言，大量推案獲取利潤不是他最想做的事情，透過建築技術、改善他人生活，努力找出下一世代的建築趨勢，是他有感房地產正在面臨的轉型課題。

他觀察，以台北市為例，就算每年推出一萬戶新屋，以目前 60 萬戶的量體來看，等於要 60 年才能更新一次，都市再造可說是刻不容緩；如今危老條例可以解決都更在面積、同意比例的限制，未來寶和建設努力的方向就在這裡。

2019 年、台北市第一件成功的長安東路案就是寶和建設負責整合，台北市長柯文哲到場致詞，表示未來都更危老的新建築，要更提升耐震、綠建築以及無障礙空間的規定，以符合少子化、人口老化與溫室效應等議題，降低城市的負擔。這更確立的寶和建設規劃的目標。

張應偉笑稱，公司目前承接的都是小規模的建案，2019 年整合了 5 案，包括天母中山北路的基地僅 60 坪、規劃 13 戶、總銷 2.7 億，其餘包括長安東路的「花見」、板橋新埔站旁的整合危老案、以及五股商業區、土城都各有一案。2020 年寶和預計再整合中和、永和、天母、中山區民權東路等地的危老案，總銷金額 20 億，張應偉認為，量體雖然不大，但對於市中心推動都更的進度來說意義非凡，希望能夠起到拋磚引玉的作用。

產品面部分，寶和建設從小宅出發、以達到客製化服務危目標。例如主推 20 至 26 坪，2 房的天母案，張應偉將規劃重心放在提供家庭聚會的餐廳，改變生活服務尺度，並將陽台深度擴大至 1.75 米，不僅可以規劃植栽、也能掛單車。此外，1 樓 24 坪、挑高 4 米 2，9 坪大的庭院，室內無小樑設計，帶給住戶更好的生活品質。2 至 6 樓標準層內，26 坪、2 房產品即擁有雙衛浴、前後陽台空間，主臥室預留更衣間，平均單價 95 萬元左右，等於不用 2000 萬、就可以在天母買到 2 房，打破好地段、高房價的迷思。

至於最近最受關注的防疫建材，寶和建設正在研擬電梯中推出豪宅「桃朱隱園」、日本帝國飯店使用的空氣淨化設備，並在單戶使用新風系統，以減低社區感染的可能性。

為了帶來更好的生活品質，寶和建設將推出一年兩次的建築健檢，針對排水孔、瓦斯以及防水防漏定期檢測；甚至未來要朝向專屬的香氛行銷、正與法國香水廠商合作，在住宅公設全面導入，張應偉認為，要讓民眾在看不見的地方感受建設公司的用心，一步步改善雙北人的居家生活。