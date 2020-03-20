〈房產〉疫情未解看壞景氣者遽增 房仲：恐衝擊第2季全台房市

房仲業者最新調查顯示，65% 受訪者看壞第 2 季景氣，看壞景氣比例較上一季上升高達 26 個百分點，業者也預期全台 3 月房市交易還要較 2 月稍減，預估今年第 1 季全台交易量在 6.3-6.6 萬棟之間，較去年同期減少 2% 至成長 3% 之間，在疫情發展尚未明朗狀況下，民眾購屋信心恐再受衝擊，預期第 2 季全台房市將受影響。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，今年 2020 年全球經濟在新冠肺炎黑天鵝影響下，經濟擴張面臨下行風險，各國紛紛降息，甚至再祭擴大購債規模救市，但疫情蔓延全球超過 100 國，且仍看不到盡頭，全球大流行，對全球經濟與相關產業供應鏈的衝擊不容小覷。

國內民眾受疫情影響，盡量減少出門與降低消費，不過，目前台灣還未進入社區傳染階段，疫情仍屬可控範圍，民眾還不至於過度恐慌，加上市場自住、置產等剛性需求仍在，民眾看屋意願仍積極。葉凌棋補充，觀察六都 1-2 月交易量在疫情尚未大爆發的影響下，較去年同期仍有 6.2% 成長，雖 3 月購屋需求不減，但民眾信心面難免受疫情衝擊，預期 3 月房市交易較 2 月稍減，估今年第 1 季全台交易量在 6.3-6.6 萬棟之間。

葉凌棋指出，新冠肺炎堪稱 2020 年最大黑天鵝，若疫情在短時間內趨緩，對全球經濟是好消息，但若是持續大規模擴散，影響時間拉長至今年第三季甚至年底，各國為了防堵疫情，封城、鎖國持續，全球經濟活動將停滯，無疑是雪上加霜，甚至有供應鏈斷鏈危機，影響所及恐將超越金融海嘯，全球經濟有衰退風險，疫情後續發展難以預測，但能確定的是，新冠肺炎疫情對全球經濟來說，是一大嚴重威脅。

葉凌棋指出，目前看來，聯準會 3 月已降息 6 碼，幾近 0 利率，其他國家紛紛跟進，央行也降息一碼因應，創下歷史新低紀錄，超越金融海嘯時期。超低利率環境的出現，對於自住需求民眾或多或少具備吸引力，但目前想購屋的民眾都是抱持著撿便宜的心態，同時也普遍期待房價下跌，若房價認知差距難拉近，要成交不容易，加上疫情威脅看來至少會持續到今年第 2 季，恐加重國內中小企業無薪假、倒閉、歇業等狀況，都可能讓民眾荷包縮水，消費、購屋能力受限。因此，在疫情發展尚未明朗的狀況下，民眾購屋信心恐再受衝擊，預期 2020 第 2 季全台房市。

葉凌棋補充，短期而言，全球股市崩跌，美股短短不到兩周的時間，就啟動 4 次熔斷機制，都讓市場陷入恐慌，讓有購屋意願的民眾持續觀望，交易量難有好表現。